Копира ли Карлос Алкарас Новак Джокович? Приликите между сервисите на двете тенис суперзвезди са шокиращи.

Двамата може да се изправят един срещу друг на Откритото първенство в Австралия, където сърбинът ще гони рекордна 25-а титла от Големия шлем. Турнирът започва на 18 януари.

Като две капки вода

Според тенис специалистите една от големите новости в предсезонната подготовка на Карлос Алкарас е модификацията, която той е направил в сервиса си.

Паралелите с работата на Новак Джокович са повече от очевидни и бяха подчертани с пълна сила по време на първите тренировки на испанеца на „Род Лейвър Арена“ в Мелбърн, непосредствено преди старта на първия турнир от Големия шлем за сезона - Australian Open.

Поставени един до друг, първите сервиси на двете суперзвезди изглеждат почти неразличими – като две капки вода.

Завръщането на Джокович

Новак Джокович се завръща в „Мелбърн Парк“ с ясното съзнание, че ако иска да се превърне в най-успешния шампион в историята на турнирите от Големия шлем, ще трябва да преодолее ерата „Синкараз“ - явление, което напълно предефинира мъжкия тенис.

Сърбинът спечели своя 24-ти и засега последен трофей от Големия шлем на US Open 2023. Оттогава най-големите турнири са доминирани от Яник Синер и Карлос Алкарас – двама играчи, които налагат светкавично темпо и агресивен тенис, изтласкващ съперниците им далеч зад основната линия.

