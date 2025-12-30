Григор Димитров преди старта на сезона: За мен това е награда!

Часове остават до посрещането на 2026 г., както и до началото на новия сезон в тениса. Положителното е, че в него ще видим и Григор Димитров.

Българинът изпрати доста тежка година, като в средата ѝ, по време на осминафинала на "Уимбълдън" получи тежка контузия в гръдния мускул и се наложи да претърпи операция. До края на сезона той така и не успя да се възстанови и да покаже познатата си форма.

В 2026 г. той обаче влиза с оптимизъм, а началото ще е в Бризбейн, Австралия, където той е печелил титлата два пъти - през 2017 и 2024 г.

Интересни месеци

"Чувствам се чудесно. Дори го усещам като награда на фона на годината, която преживях. Това е най-добрият начин да започна следващия сезон. Изминаха наистина интересни месеци и за мен е радостно да се завърна към състезателно ниво. Това е нещо, което очаквах с нетърпение. Смятам, че е тук е най-доброто място да започна на чисто и да набера инерция.", заяви Димитров.

"Във всеки момент на корта, се старая да дам най-доброто от себе си, целта ми е да спечеля турнира. Знам, че сега ситуацията за мен е различна. Класирането ми не говори точно за играта ми, но ако направя нужното и нямам контузии, ще мога да стигна далече в тежките мачове и вярвам, че хубави неща могат да ми се случат", добави той.

Снимка: Reuters

Заради контузията и дългото отсъствие от корта, Димитров започва сезона като номер 44 в световната ранглиста.

Нов треньор

Този път ситуацията ще е различна и заради новия треньор на българина. Роденият в Хасково тенисист се раздери с Дани Валверду и ще работи с Ксавие Малис.

"Сега е точният момент за подобна крачка. Намирам се в такъв етап от кариерата си, че имам добри моменти, а не съм правил много промени. Сега наистина е подходящо време за такава промяна. От догодина започваме работа на пълни обороти. Вероятно ще има и още някои нови членове на екипа ни, но съвсем скоро ще има повече яснота", каза Димитров.

Снимка: Reuters

За възстановяването си от контузията той разчита на дисциплина и на... лицеви опори.

"Всички упражнения, които правя, особено лицевите опори, ми помагат да се почувствам отново силен. Отне ми доста време, докато отново се почувствам уверен в тялото си. Определено това беше период, в който имах съмнения. Буквално трябваше да започна от самото начало. Преминах през много моменти на болка и имах опасения какво ще бъде усещането, когато застана на линията да изпълнявам сервис, форхенд. Постепенно и с работа си казвах, че имам още време на корта", каза българинът и добави:

"Най-лесното е да изгубиш надежда. Особено при контузия, която аз получих. И аз така се чувствах, нормално е. Но в такива моменти имам правилните хора около себе си, те ми дават сила. Не просто от екипа. Това да изляза извън тениса, също ми помогна. Това ми върна контрола върху нещата, даде ми различен поглед върху нещата. Щастлив съм, определено съм. В такъв етап съм, че изисквам повече от себе си. Знам какво ми трябва, за да стана по-добър"

Ейса

За турнира в Бризбейн до Григор ще бъде и половинката му - мексиканската актриса Ейса Гонсалес. Тя вече пристигна в Австралия, а двамата бяха изловени в щастлива целувка.

"Ейса е с мен през голяма част от времето и ми дава нужната подкрепа, за да вървя напред. И нейният график е много натоварен и не ѝ беше никак лесно да е до мен в немалко дни особено когато бях на турнири. Но всичко, което тя прави, ми носи този допълнителен тласък, за който няма как да не бъда благодарен", каза Димитров.

