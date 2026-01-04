bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Григор Димитров разбра съперника си за старта в Бризбейн (ВИДЕО)

Имат няколко мача помежду си

Григор Димитров разбра съперника си за старта в Бризбейн (ВИДЕО)
Reuters

Григор Димитров научи името на съперника си за първия кръг на турнира в Бризбейн. Най-добрият ни тенисист ще се изправи срещу квалификанта от Испания Пабло Кареньо Буста.

Предишни двубои

Димитров води с 4-3 в преките мачове помежду им, като последният им датира от 2021-а. Тогава на Australian Open нашият тенисист триумфира след отказване на испанеца в началото на втория сет.

Опасна близост: Гришо и Ейса посрещнаха новата година със страст (ВИДЕО)

Ако победи Кареньо Буста, Димитров, който е двукратен шампион в Бризбeйн от 2017 и 2024 г., ще се изправи на осминафиналите срещу петия поставен Денис Шаповалов или белгийския квалификант Рафаел Колиньон.

Снимка: Getty Images

Скандал на корта

Григор Димитров е сред любимците на фенове и съперници, а едно от редките му избухвания е в мач срещу Кареньо Буста в Барселона през 2018 г. След края на мача, загубен от българина, при ръкостискането, Гришо се обръща към победителя с думите: "Чуй ме. Като мъж ще си признаеш! Ще запомня това. Не ми говори!"

Причината за думите на родния тенисист е следната ситуация: при 4:2 за съперника, Григор сервира, топката изглежда много спорна, испанецът вкарва ретура, но изглежда, че спира да играе. Димитров бърка драйв волето, а веднага след ситуацията предявява претенции, че спирането на Кареньо Буста му е попречило на играта. Призовава съперника да си признае, но той не го прави, а точката се оказва с ключово значение за изхода на двубоя.

Целите на Григор Димитров

"Надявам се, че този път ще мога да изиграя цял сезон. Това е основната ми цел: да се опазя от контузии и да остана здрав", каза българинът на пресконференция преди старта на турнира.

"Имах възможността да бъда у дома и да пътувам, но не за тенис. Бях на почивка четири пъти. Това време, далеч от корта, ми помогна да си дам сметка за много неща, които дори не съм осъзнавал, че харесвам или не харесвам. Сега разбирам себе си по-добре както от физическа, така и от психологическа гледна точка", добави Димитров.

Григор Димитров: Беше много болезнено лято

