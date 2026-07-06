Тенис Публикувано в Надежда Кожухарова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Федерер го прегърна преди мача, но магията не проработи... Анонимен британец спря Григор Димитров на "Уимбълдън" Снимка: Reuters

Срещата с Роджър Федерер преди двубоя не донесе късмет на Григор Димитров, който приключи участието си на "Уимбълдън" след драматична загуба в пет сета срещу британеца Артър Фери.

Легендарният швейцарец първи изгледа двубоя между Джасмин Паолини и Александра Ейла на Централния корт, а малко по-късно отдели време за разговор с Димитров. Двамата се срещнаха в тунела преди началото на мача, размениха няколко думи и приятелска прегръдка.

Снимка: Reuters

На корта българинът изигра оспорван мач, но в крайна сметка отстъпи с 5:7, 6:3, 6:4, 4:6, 6:7(7) след повече от четири часа битка.

Първият сет премина под знака на силните сервиси. И двамата печелеха уверено подаванията си и до 3:3 почти не допускаха шансове за съперника. Решаващият момент настъпи при 5:5, когато Димитров допусна колебание и загуби подаването си на нула. Това позволи на Фери да затвори сета в своя полза.

Втората част започна с инициативата на британеца, но по-рисковата му игра доведе и до повече неточности. Макар да пропусна две възможности за пробив в началото, Димитров намери своя шанс в осмия гейм, реализира брейк и след стабилен сервис изравни резултата в сетовете.

В третия сет българинът промени подхода си. Вместо да търси непрекъсната агресия, той започна да изгражда по-търпеливо разиграванията и да избира внимателно моментите за атака. Тактиката даде резултат още в началото с ранен пробив, а до края Димитров контролираше развитието на играта и поведе с 2:1 сета.

Снимка: Reuters

Четвъртата част бе най-непредвидима. И двамата размениха по два пробива и трудно намираха постоянство. При 4:5 Димитров сервираше, за да остане в сета, но загуби подаването си и мачът влезе в решителна пета част.

Последният сет бе изключително предпазлив. Нито един от двамата не успя да стигне до пробив и развръзката дойде в шампионски тайбрек до 10 точки. Там Фери показа по-здрави нерви в ключовите моменти и си осигури място на следващата фаза на турнира.