Тенис Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Време е за шоуто Григор Димитров - Артър Фери (5:5) Следете с нас 1/8-финала на "Уимбълдън" Снимка: Getty Images

Първи сет

1:0 - Безпроблемен сервис-гейм за Димитров, спечелен на нула.

1:1 - Първи гейм и за Фери. Роджър Федерер е в ложата на Централния корт на "Уимбълдън".

2:1 - Нов гейм на нула за първата ни ракета!

2:2 - Британецът измъкна гейма след като изоставаше с 30:15. Григор Димитров бе много близо до пробива.

3:2 - Трети пореден спечелен сервис-гейм на нула за Григор Димитров. Българинът е безкомпромисен!

3:3 - Без изненади до момента. Равенството продължава.

4:3 - Четвърти безкомпромисен сервис-гейм за Григор Димитров.

4:4 - Артър Фери запази самообладание при 40:40 и не допусна изненада.

5:4 - Този път и Григор трябваше да се потруди. Първата ни ракета спечели гейма след като изоставаше с 15:30. Първи загубени точки за Димитров на сервис-гейм в мача.

5:5 - Гейм за Фери. Без изненади след 30 минути игра.

Превю

Григор Димитров играе 1/8-финал в третия за годината турнир от Големия шлем - "Уимбълдън".

Днес най-добрият български тенисист се изправя срещу британската изненада Артър Фери в битка за място сред най-добрите 8 в Лондон.

Мачът се очаква да започне около 18:15 ч.

За първи път в кариерата си двамата ще се срещнат в официален мач. Победителят ще си осигури мач с Алекс де Минор или Флавио Коболи.

Григор достигна до осминафиналите след убедителни успехи над Дейн Суини, Якуб Меншик и бившия финалист Матео Беретини.

Фери отстрани Дамир Джумхур, Ото Виртанен и Зизу Бергс.

С победата над Беретини българинът записа четвърто поредно и общо шесто класиране за осминафиналите на свещената трева. Най-доброто му постижение остава полуфиналът през 2014 г.