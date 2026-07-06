НА ЖИВО: Време е за шоуто Григор Димитров - Артър Фери (5:5)
Следете с нас 1/8-финала на "Уимбълдън"
Първи сет
1:0 - Безпроблемен сервис-гейм за Димитров, спечелен на нула.
1:1 - Първи гейм и за Фери. Роджър Федерер е в ложата на Централния корт на "Уимбълдън".
2:1 - Нов гейм на нула за първата ни ракета!
2:2 - Британецът измъкна гейма след като изоставаше с 30:15. Григор Димитров бе много близо до пробива.
3:2 - Трети пореден спечелен сервис-гейм на нула за Григор Димитров. Българинът е безкомпромисен!
3:3 - Без изненади до момента. Равенството продължава.
4:3 - Четвърти безкомпромисен сервис-гейм за Григор Димитров.
4:4 - Артър Фери запази самообладание при 40:40 и не допусна изненада.
5:4 - Този път и Григор трябваше да се потруди. Първата ни ракета спечели гейма след като изоставаше с 15:30. Първи загубени точки за Димитров на сервис-гейм в мача.
5:5 - Гейм за Фери. Без изненади след 30 минути игра.
Превю
Григор Димитров играе 1/8-финал в третия за годината турнир от Големия шлем - "Уимбълдън".
Днес най-добрият български тенисист се изправя срещу британската изненада Артър Фери в битка за място сред най-добрите 8 в Лондон.
Мачът се очаква да започне около 18:15 ч.
За първи път в кариерата си двамата ще се срещнат в официален мач. Победителят ще си осигури мач с Алекс де Минор или Флавио Коболи.
Григор достигна до осминафиналите след убедителни успехи над Дейн Суини, Якуб Меншик и бившия финалист Матео Беретини.
Фери отстрани Дамир Джумхур, Ото Виртанен и Зизу Бергс.
С победата над Беретини българинът записа четвърто поредно и общо шесто класиране за осминафиналите на свещената трева. Най-доброто му постижение остава полуфиналът през 2014 г.
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