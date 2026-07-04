Тенис Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Руса красавица на "Уимбълдън" вся смут сред феновете на Григор Димитров (ВИДЕО) Коя е тя?

Григор Димитров прави едно от най-вдъхновяващите завръщания в тениса и продължава да играе на "Уимбълдън" година след като претърпя жестока конкузия в гръдния мускул.

Родният тенисист вече е в трети кръг и днес, 4 юли, го очаква мач с Матео Беретини, който трябва да започне след 18:30 ч. българско време.

Със завръщането при най-добрите, роденият в Хасково тенисист отново попада и в полезрението на... папараците. А една дама от мача му срещу Якуб Меншик развълнува феновете в социалните мрежи.

Блондинката

Страницата в "Инстаграм" BallWithSam публикува кратко видео на руса красавица, която гледа срещата на Димитров.

"Той се е срещал с едни от най-известните жени в света. От Мария Шарапова до Никол Шерцингер, а в последно време е с Ейса Гонсалес. Сега всички се питаме коя е мистериозната жена в ложата му на "Уимбълдън"? Тя не сваляше очи от него, аплодираше всяка точка и изглеждаше сякаш отправя молитви във важните моменти. Може ли това да е новото гадже на Григор?", питат от страницата.

Коментарите не закъсняха!

Истината

Да, Григор Димитров има славата на плейбой, но трябва да отбележим, че от повече от година той е в щастлива връзка с мексиканската актриса и певица Ейса Гонсалес. За това, че любовта им е все така силна, свидетелстват и неговите думи на корта след същия този мач.

"Благодаря на щаба си, на приятелите, на семейството, на приятелката си, която не е тук, но съм сигурен, че гледа!", каза Димитров.

Ейса пък сподели в социалните мрежи победната точка на Димитров срещу Менших и написа "Гордея се с теб".

Феновете на българина бяха категорични в коментарите, че това изобщо не са местата, предназначени за най-близките на Димитров.