Руса красавица на "Уимбълдън" вся смут сред феновете на Григор Димитров (ВИДЕО)
Коя е тя?
Григор Димитров прави едно от най-вдъхновяващите завръщания в тениса и продължава да играе на "Уимбълдън" година след като претърпя жестока конкузия в гръдния мускул.
Родният тенисист вече е в трети кръг и днес, 4 юли, го очаква мач с Матео Беретини, който трябва да започне след 18:30 ч. българско време.
Със завръщането при най-добрите, роденият в Хасково тенисист отново попада и в полезрението на... папараците. А една дама от мача му срещу Якуб Меншик развълнува феновете в социалните мрежи.
Блондинката
Страницата в "Инстаграм" BallWithSam публикува кратко видео на руса красавица, която гледа срещата на Димитров.
"Той се е срещал с едни от най-известните жени в света. От Мария Шарапова до Никол Шерцингер, а в последно време е с Ейса Гонсалес. Сега всички се питаме коя е мистериозната жена в ложата му на "Уимбълдън"? Тя не сваляше очи от него, аплодираше всяка точка и изглеждаше сякаш отправя молитви във важните моменти. Може ли това да е новото гадже на Григор?", питат от страницата.
Коментарите не закъсняха!
Истината
Да, Григор Димитров има славата на плейбой, но трябва да отбележим, че от повече от година той е в щастлива връзка с мексиканската актриса и певица Ейса Гонсалес. За това, че любовта им е все така силна, свидетелстват и неговите думи на корта след същия този мач.
"Благодаря на щаба си, на приятелите, на семейството, на приятелката си, която не е тук, но съм сигурен, че гледа!", каза Димитров.
Ейса пък сподели в социалните мрежи победната точка на Димитров срещу Менших и написа "Гордея се с теб".
Феновете на българина бяха категорични в коментарите, че това изобщо не са местата, предназначени за най-близките на Димитров.Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google