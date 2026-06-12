Тенис Публикувано в Калоян Кюркчиев Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Стефанос Циципас пред bTV: Григор е различен от останалите, а България ме впечатли (ВИДЕО) Гъркът се пошегува за 0:4 от България: Не съм бил роден тогава Снимка: БГНЕС

Първата ракета на Гърция Стефанос Циципас пристигна в София за демонстративния благотворителен двубой срещу Григор Димитров.

Пред bTV той говори за приятелството си с най-добрия български тенисист, впечатленията си от страната ни, предстоящото тази вечер шоу и за възможността за голямо парти след края на събитието.

„Хората тук са страхотни. Изключително сърцати“

– Какви са ви първите впечатления от България? Имахте ли достатъчно време да разгледате нещо?

- Видях парламента, вечерях наблизо вечерта. Видях и паметника с голям кон, който е точно срещу него. Бях на чудесен италиански ресторант заедно с Григор. Опитахме чудесна италианска храна. Поисках за нещо ваше, традиционно, но беше твърде късно. Надявам се, ако не приключим твърде късно днес, че ще мога да опитам традиционна българска кухня.

Снимка: БГНЕС

- Като цяло, ми е интересна местната култура. Когато отида на някое място, ми е любопитно, не искам просто да си остана в хотела. Искам да усетя културата, да разбера хората. Всяка страна предлага нещо различно, интересно, вълнуващо. Невероятна емоция. Това ми харесва, когато съм на различни места. Хората тук са страхотни. Изключително сърцати. Обичам да опитвам различни храни, ако не са прекалено екстремни, разбира се. Очаквам с интерес.

„Григор е много интересна личност“

– Кога за първи път видяхте Григор? Колко време вече сте приятели?

- За първи път... може би на Куинс. Бяхте ли там?

- Не, просто видях снимки от турнира.

- Имахме съвместна тренировка. Бях впечатлен от начина му на игра. Той беше страхотен, това е нещо, което няма как да забравя. Всъщност... ние постепенно се опознавахме все по-добре през годините. В началото нямахме толкова време да прекараме заедно. В последните години обаче се сближихме. Той е много интересна личност. Той е различен от останалите играчи. Когато съм около него, виждам колко е учтив. Това го оценявам в хората.

Снимка: Миряна Мирочник

- В Берлин спечелихме. Това е едно място, в което имахме време повече да се опознаем и да бъдем приятели. Беше чудесна емоция да играем и на United Cup. Той беше капитан на отбора. Беше невероятно, истинският лидер. Даваше съвети на младите български тенисисти. Имах чувството, че той беше Кръстникът, беше обединителната фигура. Това беше наистина много симпатичен момент.

– Какво още ви свързва с Григор освен Балканите, бекхенда с една ръка, третото място в света и титлите от Финалите на ATP?

- Какво още...? И двамата живеем в Монако. Почти съседи сме дори. Има любопитна история как веднъж, без да искам, щях да бутна Григор на един ъгъл. Не осъзнах в началото, че това е той. Но това е смешна случка, която имаме заедно. Отвъд това... Обичаме бързия тенис. Бекхендът с една ръка е страхотно допълнение към играта. Когато играя срещу него, той винаги успява да изкара максимума от мен.“

– Как се справяте с българския език?

- Майка ми е от Москва и говоря руски. През голяма част от времето, в което съм тук, мога да прочета уличните знаци. Разбирам някои от нещата в изречение. Разбира се, има разлика от руския.

„Никога не съм виждал толкова зелен град“

– Как се стигна до участието ви в демонстративния двубой?

- Григор искаше да направим нещо уникално, специално. Не съм участвал в много демонстративни срещи, но обичам атмосферата, която се създава. Мисля, че позволява на хората да бъдат заедно, да гледат тенис на високо ниво. Това е красивото на подобни събития. Имаш достъп до все повече места по света, можеш да направиш нещо значимо. Бил съм в София, по време на Sofia Open. Беше твърде студено и заснежено. Не както е сега. Сега виждам страната ви по различен начин. И определено ми харесва. Когато бях в самолета, минахме над града и казах на Григор, че сега разбирам защо страната ви има зелено в знамето си. Никога не съм виждал толкова зелен град.

„Кажете на Григор, че съм готов за голямо парти“

– Ще има ли шоу елементи по време на двубоя?

- Отворен съм за всичко. Няма да диктувам събитията, а ще ги следвам. Все пак съм уважаващ гост на събитието. Готов съм. Знам, че Григор чудесно играе футбол. Снощи си говорихме с него за невероятното представяне на българския отбор на световното преди много години, и колко много това е значело за хората. Надяваме се, че ще имаме своето влияние след събитието върху региона. Дано да имат страхотен пример тук. Новак Джокович дойде преди мен. Дано да остане нещо значимо.

- Победихме ви на световното в САЩ 1994 с 4:0...

- Победили сте ни? Кога се е случило това? Никой не ми е казвал, така че не знам. Не съм гледал футбол през 1994-а.

- Ще празнувате ли след мача в София?

- Хайде! Кажете на Григор, ако го видите малко по-късно, че съм готов за голямо парти? Ела с нас. Ще бъде забавно!