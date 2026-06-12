Тенис Публикувано в Гергана Гунчева Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Само на VOYO.BG: Григор Димитров - за живота, приятелите, тенисът и мача с Циципас Гледайте цялото интервю на Гергана Гунчева часове преди Postbank Tennis Gala Снимка: Евгений Милов, bTV

Рано или късно Григор Димитров винаги се завръща в България!

Днес, 12 юни, поводът е Postbank Tennis Gala - мачът му срещу Стефанос Циципас в София, приходите от който ще отидат за благотворителните каузи на фондацията на най-добрия ни тенисист.

Срещата може да гледате пряко от 19:00 ч. на онлайн платформата ни VOYO.BG и на обновения ни сайт btvsport.bg, а веднага след централната емисия новини, малко преди 20:00 ч., излъчваме и пряко по bTV.

За да се подготвите за емоциите, които ще донесе срещата, ви каним на гости!

На платформата VOYO.BG вече може да гледате цялото интервю, което Гергана Гунчева и екипът на bTV - Борис Пинтев, Миряна Мирочник и Евгений Милов, направиха с Григор!

Не къде да е, на "негова територия" - в Монте Карло.

ГЛЕДАЙТЕ ТУК!

Темите

Димитров застана отново пред камерата на bTV без задръжки, без скрити теми, без претенциите, каквито подхождат на толкова голяма звезда, на бивш номер 3 в света!

Той пристигна... с мотора си и с широка зареждаща усмивка!

От години Григор живее в княжеството и там се чувства добре. С отношението си ни накара да се чувстваме като у дома си и ни посрещна с пословичното българско гостоприемство. И не скри нищо!

Снимка: Евгений Милов, bTV

Защо приятелите си тръгват, когато е най-тежко?

Защо тенисът може да дава, но и много да взима?

Защо краят на кариерата не е близо?

Защо точно Стефанос Циципас идва в София?

Гледайте в интервюто на Григор Димитров пред bTV, което може да намерите само на нашата онлайн платформа VOYO.BG!

Снимка: Евгений Милов, bTV

Мачът

А в 19:00 ч., отново онлайн на VOYO.BG и на обновения ни сайт btvsport.bg започва коментарното ни студио преди мача Postbank Tennis Gala в София. Ексклузивни гости, интересни материали и кадрите от залата, които няма да видите никъде другаде - само на нашите платформи!

Малко преди 20:00 ч., точно след края на централната ни емисия новини, започва и прякото ни предаване по bTV, което ще ви направи съпричастни към най-очаквания тенис мач у нас: Postbank Tennis Gala с участието на Григор Димитров и Стефанос Циципас!

Не го пропускайте!