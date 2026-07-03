Тенис Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация "Григор, вече си мексиканец!" (ВИДЕО) Признание в любов след успеха над Якуб Меншик усмихна целия свят Снимка: Reuters

Григор Димитров изживява една тенис приказка!

Само преди година той страдаше от ужасяваща болка след контузията, която получи в гръдния мускул по време на мача си от "Уимбълдън" срещу Яник Синер, а сега е... в третия кръг на един от най-важните турнири в календара.

Димитров премина през какво ли не и успя да съхрани психиката си, за да постигне победата над Якуб Меншик, а сълзите му след това трогнаха всички. Както и признанието му и благодарностите!

Семейството и Ейса

"Страхотен мач. Исках само да изляза на корта и да се боря докрай. Не мислех за победата, не мислех за тялото си. Вие, публиката, ми помогнахте доста. Атмосферата отново бе страхотна. Чувствам се толкова обичан. Всеки път на "Уимбълдън" е много специален за мен и искам да го знаете.

Благодаря на щаба си, на приятелите, на семейството, на приятелката си, която не е тук, но съм сигурен, че гледа. Благодаря на всеки, който беше до мен през това пътуване. Изминалата година беше толкова трудна! Не е въпрос на това дали печеля или губя, а дали преодолявам себе си. Благодаря, че ме подкрепихте!", не скри емоциите си Димитров.

Благодарностите към половинката му Ейса Гонсалес, накараха социалните мрежи да се умилят, а страниците за тенис в родината на Ейса да възкликнат "Григор, вече си мексиканец".

Двамата са заедно от повече от година.

Мачът с Беретини

В следващия кръг Димитров ще се изправи срещу италианеца Матео Беретини. Тя ще е в събота, 4 юли.

Срещата ще е трета между двамата тенисисти, които си размениха по един успех през 2019 г.

"Ще бъде красив мач! Нямам търпение, но сега ще си почина и ще събера сили", каза Григор след победата си.