Влюбени: Григор Димитров и Ейса на вечеря на брега на Френската ривиера (ВИДЕО)
Седмица остава до Postbank Tennis Gala - демонстративния мач между Григор Димитров и Стефанос Циципас, който може да гледате пряко по bTV и на VOYO.BG
Морски бриз от Средиземно море, Френската ривиера, вечеря с вкусни местни специалитети, тоалети от известна луксозна марка...
Така Григор Димитров и любимата му Ейса Гонсалес прекараха вечерта на 2 юни.
Кадрите, които се появиха в социалните мрежи ги показват по-влюбени и хармонични като двойка от когато и да било!
А събитието е само няколко дни преди дългоочакваната у нас Postbank Tennis Gala - демонстративния мач между Григор Димитров и Стефанос Циципас, който може да гледате пряко по bTV и на VOYO.BG на 12 юни!
Стил и класа
Григор и Ейса се появиха под ръка на крайбрежието на град Антиб в близост да границата на Франция и Италия, за да присъстват на ексклузивната вечеря на австралийската модна марка "Цимерман".
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Двамата са поканени на събитието за втора поредна година.
За вечерята на брега на морето Григор бе избрал панталон, риза и кецове в небрежен стил. Половинката му бе изключително красива в дънки и типична за бохемския стил на марката горна част.
Двамата демонстрираха близост и любов, а Димитров бе перфектният кавалер на красивата си дама.
Мачът в София
На 12 юни Григор Димитров ще зарадва феновете у нас с демонстративен мач срещу Стефанос Циципас в София.
Събитието Postbank Tennis Gala обещава тенис на високо ниво, много емоции и много изненади.
Може да го гледате пряко по bTV от 20:00 ч., а преди това ще ви предложим ексклузивно студио с много интересни гости и материали и пряко на платформата VOYO.BG.