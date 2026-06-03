Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Влюбени: Григор Димитров и Ейса на вечеря на брега на Френската ривиера (ВИДЕО) Седмица остава до Postbank Tennis Gala - демонстративния мач между Григор Димитров и Стефанос Циципас, който може да гледате пряко по bTV и на VOYO.BG

Морски бриз от Средиземно море, Френската ривиера, вечеря с вкусни местни специалитети, тоалети от известна луксозна марка...

Така Григор Димитров и любимата му Ейса Гонсалес прекараха вечерта на 2 юни.

Кадрите, които се появиха в социалните мрежи ги показват по-влюбени и хармонични като двойка от когато и да било!

А събитието е само няколко дни преди дългоочакваната у нас Postbank Tennis Gala - демонстративния мач между Григор Димитров и Стефанос Циципас, който може да гледате пряко по bTV и на VOYO.BG на 12 юни!

Стил и класа

Григор и Ейса се появиха под ръка на крайбрежието на град Антиб в близост да границата на Франция и Италия, за да присъстват на ексклузивната вечеря на австралийската модна марка "Цимерман".

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Двамата са поканени на събитието за втора поредна година.

За вечерята на брега на морето Григор бе избрал панталон, риза и кецове в небрежен стил. Половинката му бе изключително красива в дънки и типична за бохемския стил на марката горна част.

Двамата демонстрираха близост и любов, а Димитров бе перфектният кавалер на красивата си дама.

Мачът в София

На 12 юни Григор Димитров ще зарадва феновете у нас с демонстративен мач срещу Стефанос Циципас в София.

Събитието Postbank Tennis Gala обещава тенис на високо ниво, много емоции и много изненади.

Може да го гледате пряко по bTV от 20:00 ч., а преди това ще ви предложим ексклузивно студио с много интересни гости и материали и пряко на платформата VOYO.BG.