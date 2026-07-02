Тенис Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Най-добрият Григор за сезона! (СНИМКИ) Елиминира Меншик на "Уимбълдън" Снимка: Reuters

Григор Димитров записа едно от най-силните си представяния от началото на сезона и си осигури място в третия кръг на "Уимбълдън". Българинът надделя над чеха Якуб Меншик със 7:6(6), 4:6, 7:5, 6:3 след близо четири часа тенис на изключително високо ниво.

Двубоят предложи всичко, което зрителите очакват от мач на Големия шлем – драматични обрати, зрелищни разигравания и напрежение до последната точка. Въпреки че Меншик показа защо е сред най-обещаващите млади тенисисти, Димитров демонстрира повече хладнокръвие и класа в решаващите моменти.

Снимка: Getty Images

Още в първия сет българинът трябваше да спасява няколко точки за пробив, а при 5:4 за съперника отрази два сетбола с хладнокръвна игра. В последвалия тайбрек опитът на Димитров надделя.

Във втория сет чехът реализира късен пробив и изравни след 6:4.

Третата част предложи оспорван тенис с малко грешки и силни разигравания. Българинът впечатли с играта си на мрежата, а при 6:5 стигна до два сетбола и реализира още първия, за да поведе с 2-1.

Преди четвъртия сет мачът бе прекъснат заради затварянето на покрива на Корт №1. След кратко колебание Димитров възстанови ритъма си, направи решителен пробив за 5:3 и при собствен сервис сложи край на двубоя, въпреки че трябваше да отрази още един брейкбол.

Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images