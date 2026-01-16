Гришо целуна коала, с Ноле разсмяха колежка на лодка (СНИМКИ)

Най-добрият български тенисист - Григор Димитров, се забавлява в Австралия в дните преди Откритото първенство на страната. Той ще започне 17-ото си поредно участие в понеделник или вторник, а дотогава програмата му е наситена.

Гришо посети откриването на клуба на спонсора си на корабче в река Яра в Мелбърн. Домакините посрещнаха и други звезди от Тура, сред които Новак Джокович, Даниил Медведев и Ева Лис.

Димитров и Джокович с лекота разсмяха на няколко пъти 24-годишната си колежка, докато гледаха мач на импровизиран корт. Тенисистката, заемащата 39-ото място в световната ранглиста, е родом от Украйна, но представя Германия.

View this post on Instagram A post shared by griglobal(@griglobal)

Дни до старта

След това Григор посети местния зоопарк заедно с по-голямата от сестрите Уилямс - Винъс.

Първата ни ракета прегъра кенгуру, подържа крокодилче, имаше и ескимоска целувка с коала.

Междувременно първият съперник на Димитров на Australian Open - Томаш Махац (Чехия) се класира за финала в Аделаида, след като победи с 2:1 сета Томи Пол (САЩ) - 2:6, 6:3, 6:3.

Така в спора за трофея той излиза срещу №36 Юго Умбер (Франция), елиминирал също с 2:1 сета - 6:3, 5:7, 7:6 /4/, Алехандро Давидович Фокина (Аржентина). Махац преследва втора титла в кариерата си.

View this post on Instagram A post shared by griglobal(@griglobal)

