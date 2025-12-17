bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Историческо: Иван Иванов е световен шампион

След триумфите на “Уимбълдън“ и US Open

Историческо: Иван Иванов е световен шампион

Иван Иванов беше обявен за световен шампион при юношите на ITF за 2025 г. Така 17-годишният варненец се превърна в първия български тенисист, който печели наградата за световен шампион на ITF в тази категория, съобщава Българската федерация по тенис.

Иванов спечели титлите на сингъл при юношите както на "Уимбълдън", така и на Откритото първенство на САЩ, превръщайки се в първия играч, спечелил две титли от Големия шлем в един сезон след Сън Чун-Шин през 2018 г. Иванов стана и едва вторият български тенисист, спечелил титла от Големия шлем при юношите – след Григор Димитров.

При юношите Иванов триумфира с първото място на турнир от категория J300 във Франция и завърши втори на турнира J500 в Милано (Италия). През месец май Иванов спечели и първата си титла от турнири за мъже в Унгария, а през септември дебютира за Купа Дейвис по време на победата на България над Финландия.

Останалите шампиони

За №1 при девойките през тази година беше избрана Кристина Пеничкова (САЩ).

Арина Сабаленка и Яник Синер бяха обявени за световни шампиони на ITF съответно на сингъл за жени и мъже. И Сабаленка, и Синер получават престижната награда за втори път. Сабаленка добави към наградата си за световен шампион от 2023 г., а Синер става първият играч, обявен за световен шампион на мъжки сингъл в две поредни години, откакто Новак Джокович получава наградата в 5 последователни години от 2011 до 2015.

Иван Иванов: Мечтите се постигат с труд и любов към спорта (ВИДЕО)

"Поздравления за всички наши световни шампиони на ITF за 2025 г. Това беше още една невероятна година за тениса, с толкова много страхотни моменти в турнирите от Големия шлем, туровете и нашите отборни събития. 11-те тенисисти, които награждаваме днес, се насладиха на страхотни сезони и сме уверени, че ще продължат да блестят през 2026 г. Пожелаваме на тези и на всички тенисисти спокоен подготвителен период и късмет през следващата година.", заяви президентът на ITF Дейвид Хагърти в обръщение към победителите.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

тенис България Иван Иванов федерация itf уимбълдън us open световен шампион историческо

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Трагедия в Англия: Почина 21-годишен нападател

Трагедия в Англия: Почина 21-годишен нападател
Спечелиха всичко в тениса: Карлос Алкарас се раздели с треньора си

Спечелиха всичко в тениса: Карлос Алкарас се раздели с треньора си
Гребният канал в Москва още помни българските гребла

Гребният канал в Москва още помни българските гребла
Една снимка, която взриви интернет: Джокович срещу терорист

Една снимка, която взриви интернет: Джокович срещу терорист
Проектът за нов стадион на Левски блокиран – кой е виновен?

Проектът за нов стадион на Левски блокиран – кой е виновен?

Последни новини

Трагедия в Англия: Почина 21-годишен нападател

Трагедия в Англия: Почина 21-годишен нападател
Спечелиха всичко в тениса: Карлос Алкарас се раздели с треньора си

Спечелиха всичко в тениса: Карлос Алкарас се раздели с треньора си
ЦСКА спира вписването на Асен Златев

ЦСКА спира вписването на Асен Златев
Джейк Пол заплашва да унищожи Джошуа!

Джейк Пол заплашва да унищожи Джошуа!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV