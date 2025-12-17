Историческо: Иван Иванов е световен шампион

Иван Иванов беше обявен за световен шампион при юношите на ITF за 2025 г. Така 17-годишният варненец се превърна в първия български тенисист, който печели наградата за световен шампион на ITF в тази категория, съобщава Българската федерация по тенис.

Иванов спечели титлите на сингъл при юношите както на "Уимбълдън", така и на Откритото първенство на САЩ, превръщайки се в първия играч, спечелил две титли от Големия шлем в един сезон след Сън Чун-Шин през 2018 г. Иванов стана и едва вторият български тенисист, спечелил титла от Големия шлем при юношите – след Григор Димитров.

При юношите Иванов триумфира с първото място на турнир от категория J300 във Франция и завърши втори на турнира J500 в Милано (Италия). През месец май Иванов спечели и първата си титла от турнири за мъже в Унгария, а през септември дебютира за Купа Дейвис по време на победата на България над Финландия.

Останалите шампиони

За №1 при девойките през тази година беше избрана Кристина Пеничкова (САЩ).

Арина Сабаленка и Яник Синер бяха обявени за световни шампиони на ITF съответно на сингъл за жени и мъже. И Сабаленка, и Синер получават престижната награда за втори път. Сабаленка добави към наградата си за световен шампион от 2023 г., а Синер става първият играч, обявен за световен шампион на мъжки сингъл в две поредни години, откакто Новак Джокович получава наградата в 5 последователни години от 2011 до 2015.

"Поздравления за всички наши световни шампиони на ITF за 2025 г. Това беше още една невероятна година за тениса, с толкова много страхотни моменти в турнирите от Големия шлем, туровете и нашите отборни събития. 11-те тенисисти, които награждаваме днес, се насладиха на страхотни сезони и сме уверени, че ще продължат да блестят през 2026 г. Пожелаваме на тези и на всички тенисисти спокоен подготвителен период и късмет през следващата година.", заяви президентът на ITF Дейвид Хагърти в обръщение към победителите.

