Иван Иванов: Мечтите се постигат с труд и любов към спорта (ВИДЕО)

Ден след триумфа срещу Финландия за Купа Дейвис Иван Иванов пристигна в София. 16-годишният тенисист, който тренира в академията на Рафаел Надал тренира и даде ценни съвети на около 30 деца навръх първия учебен ден.

Иванов оглавява ранглистата при юношите след триумфа си на Уимбълдън на 13 юли. Втората позиция зае опонентът му в историческия първи български финал на US Open - Александър Василев. В неделя именно 18-годишният Василев победи в решителния пети мач срещу Финландия в за Купа Дейвис.

Паметен уикенд в Пловдив

"Чувството да играеш с българите, рамо да рамо, е наистина уникално. Привилегия беше за мен да споделям корта с тях и наистина ще се радвам да участвам и в останалите мачове в световната група", сподели пред bTV Иванов.

"С Александър сме първи и втори. Двамата сме много щастливи да представяме България така пред света и ще се радваме да продължаваме в същия дух", добави той.

Към младите мечтатели на корта

"Искам да пожелая на децата, за които днес е първият учебен ден, да са много трудолюбиви и да искат да се учат", обърна се Иван към малките ентусиасти с ракета в ръка.

"Бих им казал да следват мечтите си, тъй като всичко с много труд и любов наистина се постига", завърши Иванов.

Какво е било усещането да се изправи срещу елитния тенисист Емил Руусувуори, какво е нужно за прехода към мъжкия тенис и какъв е пътят за сбъдването на мечтите според Иван Иванов – вижте повече във видеото.