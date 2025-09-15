bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Иван Иванов: Мечтите се постигат с труд и любов към спорта (ВИДЕО)

Шампионът на Уимбълдън и US Open при юношите проведе открит урок за деца

Ден след триумфа срещу Финландия за Купа Дейвис Иван Иванов пристигна в София. 16-годишният тенисист, който тренира в академията на Рафаел Надал тренира и даде ценни съвети на около 30 деца навръх първия учебен ден.

Иванов оглавява ранглистата при юношите след триумфа си на Уимбълдън на 13 юли. Втората позиция зае опонентът му в историческия първи български финал на US Open - Александър Василев. В неделя именно 18-годишният Василев победи в решителния пети мач срещу Финландия в за Купа Дейвис.

Паметен уикенд в Пловдив

"Чувството да играеш с българите, рамо да рамо, е наистина уникално. Привилегия беше за мен да споделям корта с тях и наистина ще се радвам да участвам и в останалите мачове в световната група", сподели пред bTV Иванов.

"С Александър сме първи и втори. Двамата сме много щастливи да представяме България така пред света и ще се радваме да продължаваме в същия дух", добави той.

Към младите мечтатели на корта

"Искам да пожелая на децата, за които днес е първият учебен ден, да са много трудолюбиви и да искат да се учат", обърна се Иван към малките ентусиасти с ракета в ръка.

Василев: Усещах подкрепата, успехът е за българския народ (ВИДЕО)

"Бих им казал да следват мечтите си, тъй като всичко с много труд и любов наистина се постига", завърши Иванов.

Какво е било усещането да се изправи срещу елитния тенисист Емил Руусувуори, какво е нужно за прехода към мъжкия тенис и какъв е пътят за сбъдването на мечтите според Иван Иванов вижте повече във видеото.

Тагове:

сащ Иван Иванов ню йорк купа дейвис александър василев уимбълдън

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Саръбоюков се класира за финала на световното

Саръбоюков се класира за финала на световното
Георги Иванов: Илиан Илиев ни оставя в лоша ситуация (ВИДЕО)

Георги Иванов: Илиан Илиев ни оставя в лоша ситуация (ВИДЕО)
Световните шампиони по бокс - само от две държави

Световните шампиони по бокс - само от две държави
Пак с 1 сантиметър: Арманд Дуплантис подобри рекорд №14

Пак с 1 сантиметър: Арманд Дуплантис подобри рекорд №14
След трилър: Волейнационалите са на осминафинал на световното

След трилър: Волейнационалите са на осминафинал на световното

Последни новини

ЦСКА посочи вратата и на Владимир Манчев

ЦСКА посочи вратата и на Владимир Манчев
Световните шампиони по бокс - само от две държави

Световните шампиони по бокс - само от две държави
Пак с 1 сантиметър: Арманд Дуплантис подобри рекорд №14

Пак с 1 сантиметър: Арманд Дуплантис подобри рекорд №14
Георги Иванов: Илиан Илиев ни оставя в лоша ситуация (ВИДЕО)

Георги Иванов: Илиан Илиев ни оставя в лоша ситуация (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV