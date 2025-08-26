Иван Иванов отпадна на старта в Майорка

Изненадващо ранно отпадане на Иван Иванов от "Чалънджър" турнира в Майорка! Юношеският шампион на "Уимбълдън" загуби с 0:2 сета от Джъстин Енгел (Германия) в първия кръг.

Надпреварата боси името на легендата Рафаел Надал и се организира от академията, от която е част родният талант.

В равностоен мач 16-годишният Иванов, който в момента е 926-и в световната ранглиста, отстъпи с 6:7(6), 5:7 пред 17-годишния германец Джъстин Енгел, който е №220 в света и вече записа няколко победи на турнири от ниво АТР.

В първия сет Иванов на два пъти допусна изоставане от пробив, но успя да го навакса. В тайбрека той спаси два сетбола при 4:6 точки, но в крайна сметка отстъпи с 6:8.

Във втория сет българинът първи стигна до пробив за 4:3 гейма, но Енгел веднага изравни за 4:4. В деветия гейм Иванов имаше нови два брейкбола, обаче ги пропусна. Енгел изчака своя момент и нанесе удара си в 12-ия гейм, като с втория си мачбол сложи край на срещата след 2 часа и 3 минути игра.

Какво предстои

В следващия кръг Енгел чака победителя от сблъсъка между №4 в схемата Юрий Родионов (Австрия) и Матео Мартино (Франция).

На Иванов, който все още няма победа на ниво "Чалънджър", предстои участие в Откритото първенство на САЩ в края на седмицата.