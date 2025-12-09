Избраха Алкарас пред Гришо за престижна награда

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Призът е сред най-ценените в тениса

Карлос Алкарас изпревари Григор Димитров за престижна награда. Световният №1 получи приза за спортсменство на Асоциацията на професионалните тенисисти (АТР).

Отличието, което носи името на легендата Стефан Едберг, отива при играча, показал най-висок феърплей през изминалия сезон.

Алкарас беше избран пред Гришо, Феликс Оже-Алиасим и Каспер Рууд. Наградата се връчва ежегодно и е сред най-ценените в тениса.

Към следващия сезон

Най-добрият български тенисист ще се завърне на корта в Бризбейн за началото на сезон 2026. Григор Димитров е заявил участие в турнира от сериите АТР 250 в австралийския град, започващ на 5 януари.

За Гришо - двукратен шампион в надпреварата (2017 и 2024 г.), това ще бъде десета поява в Бризбейн. През изминалия сезон той стигна до полуфинал, но се оттегли поради контузия.

"Много съм развълнуван да се завърна в Бризбейн. Феновете са фантастични и наистина много обичам да играя на Пат Рафтър Арина. Имам някои страхотни спомени от турнира през годините и очаквам с нетърпение да натрупам още такива през идния януари.", коментира българинът пред сайта на турнира.

През 2025 г. първата ни ракета се свлече до №44 в света, след като беше измъчван от травми. Хасковлията пропусна почти половината сезон заради травма на гръден мускул, впоследствие имаше и блоки в рамото.

