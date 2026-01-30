bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Карлос Алкарас: 5 часа и половина на корта с помощта на кисели краставички

Как сокът му помогна да стигне до финала на Откритото първенство на Австралия

Карлос Алкарас: 5 часа и половина на корта с помощта на кисели краставички

Невероятна драма, продължила 5 часа и 27 минути, прати Карлос Алкарас на финал на Откритото първенство на Австралия по тенис! 

Един от най-дългите мачове в историята на първия за годината турнир на Големия шлем сблъска испанеца и Александър Зверев, а двамата ни представиха това, за което всеки фен мечтае - грандиозни разигравания, драма, обрати и... сок от кисели краставички за резултат 7:6(4), 6:4, 6:7(2), 6:7(1), 6:4.

Добре прочетохте! В третия сет победителят в мача "удари" малко солена саламура. 

Защо?

Алкарас се оплака от крампи и поиска медицински тайм аут при 4:4 в третия сет. Вероятно именно този проблем удължи мача толкова много, тъй като до тогава испанецът водеше след солидна игра. 

От работата на масажиста на корта стана ясно, че дискомфортът е в дясното бедро на лидера в световната ранглиста. 

В този момент той отпи шот от сок от кисели краставички. И трябва да кажем, че в спортните среди това не е толкова изненадващо! 

Сокът от кисели краставички облекчава крампите - болезнените и изненадващи "вдървявания" на мускулите. 

Киселинната течност е концентриран източник на електролити, съдържа още натрий и калий. Установено е, че спира крампите с 40% по-бързо от пиенето на вода, съобщава Би Би Си.

Течността нарушава „нервната сигнализация“ – задейства рефлекс в устата, който изпраща сигнал за спиране на мускулните крампи. Това може да се случи почти мигновено, с което сокът е по-добър от всяка друга изкуствена напитка.

А и при Алкарас очевидно помогна! Въпреки че Зверев успя да изравни за 2:2 сета, в последният испанецът направи всичко възможно, за да не изпусне победата си.

Топ 3

Мачът между двамата се нарежда на трето място в историята на Откритото първенство на Австралия спрямо продължителността му. 

Снимка: Reuters

Най-дългият мач до момента е финалът от 2012 г. между Рафаел Надал и Новак Джокович. Той продължи цели 5 часа и 53 минути.

След това е неочаквания сблъсък Анди Мъри - Танаси Кокинакис. Двамата играха 5 часа и 45 минути във втория кръг през 2023 г. 

Финал номер 7 

За седми път Карлос Алкарас ще се бори за титла от Големия шлем. До момента той е печелил 6 пъти, а е губил само веднъж - от Яник Синер в решителния мач на "Уимбълдън" през 2025 г. 

Снимка: Reuters

Интересно е да споменем, че испанецът няма титла от Мелбърн. Най-доброто му представяне са двата четвъртфинала от 2024 е 2025 г. 

