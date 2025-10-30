Колежка към Иван Иванов: Честит рожден ден, любов! (СНИМКА)

Родният тенис талант Иван Иванов получи мил поздрав от половинката си - Джесика Франке, за своя 17-и рожден ден.

В Instagram стори красивата германка, която също тренира в академията на Рафаел Надал, нарече Иванов "моя любов". Тя сподели техни общи снимки от пътувания по света и му пожела най-щастливия рожден ден.

След историческия сезон

Рожденикът Иван Иванов направи мечтан сезон. Тийнейджърът - водач в световната ранглиста при юношите, влезе в историята като втория българин след Григор Димитров, който печели титла при юношите на "Уимбълдън". Той не загуби нито сет по пътя към трофея и на финала победи американецa Ронит Карки.

Впоследствие Иванов направи Мастърс дубъл на това ниво, триумфирайки и на US Open, където спечели българския финал срещу Александър Василев. За последно двата турнира в една година бе печелил Филип Пеливо (Канада) през 2012 г.

Иванов има 5 титли на сингъл и 4 на двойки от турнирите в младежката Международна тенис федерация. Прави професионалния си дебют през 2023 г. на турнир в Манакор. По-късно през същата година получава "уайлдкард" за Rafa Nadal Open, където губи в първия кръг от Аугуст Холмгрен.

Сам признава, че акцентира върху собствената си игра, а не върху противника. "Във финали се фокусирам повече върху себе си, отколкото върху съперника", казва той.

