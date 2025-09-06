България ликува! Иван Иванов е шампион на US Open!

Иван Иванов спечели US Open при юношите, след като надигра на финала Александър Василев със 7:5, 6:3. Иванов спечели втора титла от Големия шлем! След триумфа на "Уимбълдън", той успя да победи в Ню Йорк братовчеда на Григор Димитров - Александър Василев.

Снимка: Getty Images

В откриващата част в Ню Йорк зрителите станаха свидетели на три пробива. Първият от тях дойде още в трети гейм и бе на сметката на световния №1 при юношите. Василев стигна до изравняване за 5:5, но Иванов бе безмилостен и проби за 6:5, а след това затвори сета.

В петия гейм на втората част шампионът от "Уимбълдън" отново взе превес, а впоследствие двамата размениха по още един пробив. При 5:3 на свое подаване Иванов нямаше милост и затвори срещата.

Снимка: ITF

Така 17 години след Григор Димитров, Иван Иванов успя да спечели последователно Уимбълдън и US Open при юношите.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK