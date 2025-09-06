bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

България ликува! Иван Иванов е шампион на US Open!

Талантът ни прегърна втора титла от Големия шлем

България ликува! Иван Иванов е шампион на US Open!
Иван Иванов спечели US Open при юношите, след като надигра на финала Александър Василев със 7:5, 6:3. Иванов спечели втора титла от Големия шлем! След триумфа на "Уимбълдън", той успя да победи в Ню Йорк братовчеда на Григор Димитров - Александър Василев.

В откриващата част в Ню Йорк зрителите станаха свидетели на три пробива. Първият от тях дойде още в трети гейм и бе на сметката на световния 1 при юношите. Василев стигна до изравняване за 5:5, но Иванов бе безмилостен и проби за 6:5, а след това затвори сета.

В петия гейм на втората част шампионът от "Уимбълдън" отново взе превес, а впоследствие двамата размениха по още един пробив. При 5:3 на свое подаване Иванов нямаше милост и затвори срещата.

Така 17 години след Григор Димитров, Иван Иванов успя да спечели последователно Уимбълдън и US Open при юношите.

Копривленски за съперника: Ще го нахраня с тупаници! (ВИДЕО)

ТОВА Е ИВАН ИВАНОВ (СТАТИСТИКА+СНИМКИ)

ТОВА Е АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ (СТАТИСТИКА+СНИМКИ)

Българските тенис-герои: Вземете си пуканки! Ще бъде забавно!

Първият треньор на Алекс Василев пред bTV: С Иван се

НА ЖИВО: ФИНАЛЪТ НА US OPEN - Иван Иванов vs. Александър Василев 7:5, 6:3

Епизод 11: Стоян Копривленски ще вечеря с противника на ринга (ВИДЕО)

И Христо Стоичков е щастлив: Иван и Сашо - и двамата сте шампиони!

ТОВА Е ИВАН ИВАНОВ (СТАТИСТИКА+СНИМКИ)

