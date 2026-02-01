Младостта победи! Карлос Алкарас има всички титли от Големия шлем!

Карлос Алкарас е новият шампион на Откритото първенство на Австралия по тенис! Испанецът триумфира след категоричен обрат срещу 16-години по-възрастният Новак Джокович! Победата му бе заслужена, като сърбинът успя да се противопостави само в първия сет - 2:6, 6:2, 6:3, 5:7.

Така Алкарас постигна Кариерен Голям шлем. Той има титли от всички четири турнира, но не в календарна година. Те вече са общо 7 - една от Австралия и по две от "Ролан Гарос" (2024, 2025), "Уимбълдън" (2023, 2024) и Откритото първенство на САЩ (2022, 2025).

Джокович пък ще трябва да почака за така бленуваната 25-а титла. Последната му е от Откритото първенство на САЩ през 2023 г.

Мачът

След като и двамата финалисти изиграха тежки полуфинали: Алкарас победи Александър Зверев след 4 часа и половина на корта, а Джокович се справи с Яник Синер също в 5 сета, те започнаха мача предпазливо.

Сърбинът бе първият, който поде инициатива и постигна пробив за 3:1. Той му беше достатъчен за да поведе в срещата с 22-годишния испанец.

Снимка: Reuters

Само че Алкарас, който вече има доста опит в такива мачове, не се остави на течението, а взе нещата в свои ръце! Последваха два сета, в които победителят бе категоричен. Алкарас реализираше пробиви - за 3:1 във втория и 3:2 в третия сет.

В същото време очевидно Джокович изпитваше физическа умора и дискомфорт. Това показваха и честите грешки и по-бавното придвижване на корта.

Четвъртият сет започна гейм за гейм, като сърбинът спаси 5 брейк пойнта във втория. При 4:4 пък Джокович изпусна също шанс да вземе подаване на съперника. Сърбинът така и не успя да стигне до тайбрек и Алкарас бе провъзгласен за шампион!

Снимка: Reuters

Балансът

Освен че спечели липсващата му титла от Мелбърн, Алкараз изравни баланса си срещу сърбина. Двамата вече имат 5:5 победи в мачовете помежду им.

Алкарас очевидно е по-устойчив във финалите на турнири от Големия шлем, тъй като това бе третият му спечелен такъв срещу Джокович след триумфите на "Уимбълдън" през 2023 и 2024 г.

Снимка: Reuters

Джокович пък го победи на финала на олимпийските игри в Париж.

След финала Алкарас остава лидер в световната ранглиста, а Джокович се изкачва с едно място и от понеделник, 2 февруари, вече ще е трети.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK