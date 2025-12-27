bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Мрачна прогноза за бъдещето на Карлос Алкарас

Световният номер 1 притесни специалистите

Мрачна прогноза за бъдещето на Карлос Алкарас
Reuters

Новината за раздялата между Хуан Карлос Фереро и Карлос Алкарас продължава да вълнува света на тениса.

Решението на треньора да напусне световния номер 1 силно притесни специалистите, а най-критично мнение изрази шампионката от "Уимбълдън" Марион Бартоли.

Мрачна прогноза

Тя предупреждава от риск Алкарас да се изгуби без ясни насоки.

"Притеснявам се, но премерено, защото той има изключителни качества. Но той се нуждае от структура, защото в противен случай може да се окаже, че изоставя тениса, както направи Борг на 26 години. А ние имаме гений тук, така че не искаме това; искаме той да продължи много, много дълго време", каза тя в подкаста си по RMC Sport.

Снимка: Reuters

Френската шампионка, която достигна топ 10 в WTA, припомня случая с Бьорн Борг, който окачи ракетата си на 26 години, след като спечели 11 турнира от Големия шлем.

Подобно ранно пенсиониране все още се дава като пример за това как напрежението и дезорганизацията могат да погълнат дори най-великите.

Бартоли вярва, че Алкарас навлиза в деликатен етап. Без Фереро, той ще трябва да възстанови отбора си и да намери стабилност в самото начало на сезона.

"Това, което ще се случи, е, че първите шест месеца ще бъдат на проби и грешки. Ще има имена, които ще се носят в кръг. Разбира се, за да тренираш гений като Алкарас, няма да срещнеш много откази", прогнозира Бартоли.

Раздялата с треньора

Хуан Карлос Фереро работи с Карлос Алкарас, откакто е бил 14-годишен и именно той стои зад всичките му успехи.

Спечелиха всичко в тениса: Карлос Алкарас се раздели с треньора си

Самият Фереро разкри, че до раздялата се е стигнало, след като той отказал да се съгласи с някои клаузи по новия договор.

