Спечелиха всичко в тениса: Карлос Алкарас се раздели с треньора си

Световният №1 в тениса Карлос Алкарас с кардинална промяна преди старта на сезон 2026. Испанецът се разделя с дългогодишния си треньор Хуан Карлос Фереро, с когото постигна всичките си успехи от 2021 година насам.

Алкарас работи с Фереро от 16-годишен, а тандемът им донесе общо 24 титли, от които шест в Големия шлем. Под ръководството на Хуан Карлос, Карлитос прекара общо 50 седмици като №1 в световната ранглиста, а освен това стана и втори на олимпийските игри в Париж.

Новината идва само дни, след като Фереро беше обявен за треньор №1 за годината в ATP. Той е първият, който печели отличието повече от веднъж. Наградата започна да се връчва през 2016 година.

Сбъдна детските ми мечти

"Много ми е трудно да напиша това. След повече от седем години с Хуан Карлос решихме да се разделим. Благодаря му, че сбъдна детските ми мечти. Започнахме по този път, когато бях дете и той ме съпътстваше в това невероятно приключение. Наслаждавах се на всяка стъпка с теб. Успяхме да стигнем върха и смятам, че ако трябва да се разделяме, то трябва да случи там. Мястото, за което се борихме.

Имам много спомени и да спомена конкретен няма да е честно. Ти ми помогна да се изградя като атлет, но най-вече като човек. Сега идва време за промяна за двамата, нови приключения и проекти. Сигурен съм, че ще ги посрещнем в най-добрата си форма, както сме правили винаги. Пожелавам ти всичко най-добро и ти благодаря за всичко, Хуанки", написа Карлос Алкарас в социалните мрежи.

Затварям важна глава

Самият Фереро също пусна прочувствен пост в социалните мрежи, като определя моментът на раздялата като много труден.

"Затварям много важна глава в моя живот с носталгия и гордост, но и вълнение за предстоящото", написа шампионът на "Ролан Гарос" от 2003 година.