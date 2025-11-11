bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Музикалната сензация Росалия мечтае за Рафа Надал

Тя сподели какво свързва семейството ѝ с това на испанската тенис легенда

Музикалната сензация Росалия мечтае за Рафа Надал
БГНЕС

Спорт и музика - звучи като перфектната комбинация. И двете могат да докоснат човешката душа, и двете могат да раздвижат тялото. 

Затова не е никак изненадващо, че звезди от двете сфери често се сравняват и са вдъхновение един за друг. 

Изключение не е и нашумялата певица Росалия. Испанката от каталунски произход сподели, че един от хората, на които се възхищава, е Рафаел Надал

Обща сфера 

В популярното предаване "La Revuelta" по телевизия La1, Росалия гостува само дни след като издаде четвъртия си студиен албум "Lux"

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Водещият Давид Бронкано я попита за семейството ѝ, а родената като Росалия Вия Тобея певица заяви, че баща ѝ е работил в промишлен склад, а майка ѝ - във фирма за производство на обзавеждане за бани. 

"Семейството на Рафа Надал има фирма в същата област. Би било страхотно да си сътрудничите", предложи Бронкано. 

"Не съм се срещала с него, но много му се възхищавам. Харесва ми как говори в интервютата. Много е сладкодумен", усмихна се Росалия. 

Снимка: Reuters

Водещият сподели, че той е имал удоволствието да играе с носителя на 22 титли от Големия шлем, а красивата каталунка добави:

"И аз искам много да започна да играя тенис. Имам мотивацията, купила съм си и екип, но все още не съм играла".

Грами срещу Голям шлем

Рафаел Надал прекрати успешната си кариера през 2024 г. 

За 23 години на корта той спечели 22 титли от Големия шлем и общо 92 от АТР турнири. Цели 209 седмици той оглавяваше световната ранглиста. 

Снимка: Reuters

Росалия от своя страна е една от големите музикални сензации в момента! Тя успешно вплита в модерната музика елементи от испанския фолклор. 

Тя има десетки музикални награди, сред които две "Грами", 11 "Латино Грами", седем отличия от MTV и три от авторитетното издание "Билборд". 

Росалия има над 27 милиона последователи в "Инстаграм" и над 32,5 милиона последователи в "Тик Ток". 

В Youtube видеоклиповете ѝ са с милиони преглеждания, а песента "Con Altura" е с над 2,2 милиарда

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 

Тагове:

тенис певица Испания рафаел надал росалия

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Борислава Христова: Европейското е голямата ни мечта, готови сме (ВИДЕО)

Борислава Христова: Европейското е голямата ни мечта, готови сме (ВИДЕО)
Зинедин Зидан каза кога ще се завърне към футбола

Зинедин Зидан каза кога ще се завърне към футбола
Марчело Абонданца е новият треньор на волейболистките (ВИДЕО)

Марчело Абонданца е новият треньор на волейболистките (ВИДЕО)
Стоян Копривленски идва за световната титла и няма да има милост! (ВИДЕО)

Стоян Копривленски идва за световната титла и няма да има милост! (ВИДЕО)

Последни новини

Зинедин Зидан каза кога ще се завърне към футбола

Зинедин Зидан каза кога ще се завърне към футбола
Националите са сред печелившите от турския скандал със залагания

Националите са сред печелившите от турския скандал със залагания

Борислава Христова: Европейското е голямата ни мечта, готови сме (ВИДЕО)

Борислава Христова: Европейското е голямата ни мечта, готови сме (ВИДЕО)
Двама починаха във втория ден на АТР финалите

Двама починаха във втория ден на АТР финалите
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV