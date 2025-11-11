Музикалната сензация Росалия мечтае за Рафа Надал

Спорт и музика - звучи като перфектната комбинация. И двете могат да докоснат човешката душа, и двете могат да раздвижат тялото.
Затова не е никак изненадващо, че звезди от двете сфери често се сравняват и са вдъхновение един за друг.
Изключение не е и нашумялата певица Росалия. Испанката от каталунски произход сподели, че един от хората, на които се възхищава, е Рафаел Надал.
В популярното предаване "La Revuelta" по телевизия La1, Росалия гостува само дни след като издаде четвъртия си студиен албум "Lux".
View this post on Instagram
Водещият Давид Бронкано я попита за семейството ѝ, а родената като Росалия Вия Тобея певица заяви, че баща ѝ е работил в промишлен склад, а майка ѝ - във фирма за производство на обзавеждане за бани.
"Семейството на Рафа Надал има фирма в същата област. Би било страхотно да си сътрудничите", предложи Бронкано.
"Не съм се срещала с него, но много му се възхищавам. Харесва ми как говори в интервютата. Много е сладкодумен", усмихна се Росалия.
Водещият сподели, че той е имал удоволствието да играе с носителя на 22 титли от Големия шлем, а красивата каталунка добави:
"И аз искам много да започна да играя тенис. Имам мотивацията, купила съм си и екип, но все още не съм играла".
Рафаел Надал прекрати успешната си кариера през 2024 г.
За 23 години на корта той спечели 22 титли от Големия шлем и общо 92 от АТР турнири. Цели 209 седмици той оглавяваше световната ранглиста.
Росалия от своя страна е една от големите музикални сензации в момента! Тя успешно вплита в модерната музика елементи от испанския фолклор.
Тя има десетки музикални награди, сред които две "Грами", 11 "Латино Грами", седем отличия от MTV и три от авторитетното издание "Билборд".
Росалия има над 27 милиона последователи в "Инстаграм" и над 32,5 милиона последователи в "Тик Ток".
В Youtube видеоклиповете ѝ са с милиони преглеждания, а песента "Con Altura" е с над 2,2 милиарда!
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK