Тенис

Насред ада в Мексико: Григор Димитров изуми с извънземен тенис (ВИДЕО)

Трибуните в Акапулко скандират мощно името на българската суперзвезда

Насред ада в Мексико: Григор Димитров изуми с извънземен тенис (ВИДЕО)

Докато в Мексико се води кървава война между властите и наркокартелите, Григор Димитров предлага извънземен тенис на турнира в Акапулко (2.46 милиона долара). Най-добрият български тенисист стартира с победа участието си на двойки.

Гришо и Флавио Коболи (Италия) надделяха над четвъртите поставени в схемата Люк Джонсън (Великобритания) и Ян Желински (Полша) със 7:6(6), 2:6, 10:8 за час и 37 минути. Следващите им опоненти ще бъдат Рафаел Ходар (Испания)/Родриго Пачеко Мендес (Мексико) или Остин Крайчек (САЩ)/Никола Мектич (Хърватия).

Димитров ще играе и на сингъл, а в първия кръг той ще се изправи срещу Терънс Атман (Франция).

В Акапулко Гришо предложи поредното си вълшебно изпълнение и накара публиката бурно да го аплодира. Той сякаш сам не вярваше какво е направил под мощните скандирания от трибуните "Григор, Григор".

 
григор димитров мексико акапулко

