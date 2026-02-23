bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Куршуми вместо тенис: Ще бъде ли отменен турнирът с Григор Димитров?

Армията ликвидира бос на картел, отговорът не закъсня

Куршуми вместо тенис: Ще бъде ли отменен турнирът с Григор Димитров?
Reuters

Тенис под куршуми. Турнирът в Акапулко, в който трябва да участва и първата ни ракета Григор Димитров, може да бъде отменен.

Местните медии говорят за „национално извънредно положение“, след като при акция на армията е ликвидиран Немесио Осегера Сервантес – Ел Менчо, босът на страховития картел „Халиско – ново поколение“ (CJNG).

Ад под небето

Отговорът на картела не закъсня. Престрелки, подпалени автомобили, барикади от горящи автобуси, блокирани магистрали. В щатите Халиско, Колима и Мичоакан животът е натиснал аварийната спирачка – училища и бизнеси затворени, улиците опустели, пише Tenniskafe.

Шокиращо признание: Минах през същото като Григор Димитров

Летището в Гуадалахара спря работа, след като въоръжени мъже блокираха достъпа и откриха огън в близост до терминалите. Туристическият рай започна да прилича на военна зона.

И на този фон – тенис...

Организаторите на турнира в Акапулко уверяват, че протоколите за сигурност са задействани и всичко върви по план и засега.

Легендарен аржентинец влиза в щаба на Григор Димитров!
 
Тагове:

тенис григор димитров мексико картел ликвидиран военна зона акапулко Немесио Осегера Сервантес

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Алекс Николов крачи към реализаторския приз в Италия!

Алекс Николов крачи към реализаторския приз в Италия!
След инфарктен финал: Черно море отново грабна Купата

След инфарктен финал: Черно море отново грабна Купата
Левски обърна 10 от ЦСКА 1948 в Бистрица

Левски обърна 10 от ЦСКА 1948 в Бистрица
Легендата Клод Макелеле е в Пазарджик заради българка?

Легендата Клод Макелеле е в Пазарджик заради българка?
„Те казаха, че съм егоистка – ето истината“: Линдзи Вон отговори на хейтърите

„Те казаха, че съм егоистка – ето истината“: Линдзи Вон отговори на хейтърите

Последни новини

Сълзи след олимпийската титла: Току-що разбрах, че баба ми е починала

Сълзи след олимпийската титла: Току-що разбрах, че баба ми е починала

"Красота в действие" закри Игрите (СНИМКИ)
Алекс Николов крачи към реализаторския приз в Италия!

Алекс Николов крачи към реализаторския приз в Италия!
България изпраща вторите си най-успешни Зимни игри

България изпраща вторите си най-успешни Зимни игри
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV