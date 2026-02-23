Куршуми вместо тенис: Ще бъде ли отменен турнирът с Григор Димитров?

Тенис под куршуми. Турнирът в Акапулко, в който трябва да участва и първата ни ракета Григор Димитров, може да бъде отменен.

Местните медии говорят за „национално извънредно положение“, след като при акция на армията е ликвидиран Немесио Осегера Сервантес – Ел Менчо, босът на страховития картел „Халиско – ново поколение“ (CJNG).

Ад под небето

Отговорът на картела не закъсня. Престрелки, подпалени автомобили, барикади от горящи автобуси, блокирани магистрали. В щатите Халиско, Колима и Мичоакан животът е натиснал аварийната спирачка – училища и бизнеси затворени, улиците опустели, пише Tenniskafe.

Летището в Гуадалахара спря работа, след като въоръжени мъже блокираха достъпа и откриха огън в близост до терминалите. Туристическият рай започна да прилича на военна зона.

И на този фон – тенис...

Организаторите на турнира в Акапулко уверяват, че протоколите за сигурност са задействани и всичко върви по план и засега.