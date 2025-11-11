Новак Джокович получи извинение от човека, нарекъл го "лъжец" и "антиваксър"

Годините минават, светът продължава да се върти, а в него единственото сигурно нещо изглежда... Новак Джокович.

Сръбският тенисист, вече на 38 години, преди дни спечели 101-ата си титла от турнирите на АТР, а в колекцията си има 24 титли от Големия шлем, много признания, но и няколко скандала.

Да, говорим за 2022 г., когато го екстрадираха от Австралия, тъй като не покриваше изискванията на властите за поставени ваксини срещу коронавирус. Това му коства участието в Откритото първенство на страната и му спечели доста критици.

Сред тях е и емблематичният британски водещ Пиърс Морган. В социалните мрежи тогава той нарече Джокович "измамник", "лъжец" и "антиваксър".

Само преди дни обаче той се изправи пред Джокович и... му се извини.

Интервюто

През 2022 г. Джокович пристигна в Австралия, но бе спрян на границата, тъй като нямаше нужните документи, че е получил ваксина срещу коронавируса, който тогава вилнееше в света. След няколко дни изясняване на ситуацията и една нощ, в която Джокович спа във временен приют за емигранти, сърбинът беше пратен обратно в родината си.

"Опитващият се да измами COVID правилата, да излъже в документите за влизане в страната, иконата на антиваксърите Новак Джокович, загуби последното обжалване на депортацията си и ще бъде изхвърлен от Австралия без да може да играе на Откритото първенство. Добре!", коментира тогава в социалните мрежи Морган.

Преди дни той приветства Джокович в своето студио.

Световната пандемия от коронавирус вече изглежда като кошмар в близкото минало, а водещият започна своето приветствие към сърбина по следния начин:

"Първо, ще започна с извинение".

"Това което казваш, говори много за човека, който си. Само ще кажа, че аз не съм такъв, за какъвто ме представяше", отговори Джокович.

Цялото предаване, с пълния разговор по темата между двамата, ще бъде достъпен по-късно днес, 11 октомври в Youtube.

Допингът на Синер

В краткото видео от разговора се разбира, че е засегната и темата са уличения в употреба на допинг два пъти за 2024 г. световен номер 1 Яник Синер.

Италианецът вече бе признат за невинен и продължава да участва в мачове на най-високо ниво и да има най-много точки в ранглистата. Причината, че нивата на забранено вещество в кръвта му са нищожни, а той обясни, че го е приел заради грешка на масажиста му.

"Тази сянка ще го преследва така, както сянката на COVID преследва мен!", категоричен беше Джокович.

"Имам съмнения, че мога да спечеля 25-та титла от Големия шлем. Особено с конкуренти като Синер и Карлос Алкарас", откровен е Джокович.

А за мечтата си е ясен - да играе на професионално ниво срещу 11-годишния си син Стефан.

"Няма да му е лесно. Бих го сритал отзад", смее се сърбинът.

