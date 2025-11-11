bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Новак Джокович получи извинение от човека, нарекъл го "лъжец" и "антиваксър"

Заради скандалът в Австралия през 2022 г.

Новак Джокович получи извинение от човека, нарекъл го "лъжец" и "антиваксър"
Reuters

Годините минават, светът продължава да се върти, а в него единственото сигурно нещо изглежда... Новак Джокович. 

Сръбският тенисист, вече на 38 години, преди дни спечели 101-ата си титла от турнирите на АТР, а в колекцията си има 24 титли от Големия шлем, много признания, но и няколко скандала

Да, говорим за 2022 г., когато го екстрадираха от Австралия, тъй като не покриваше изискванията на властите за поставени ваксини срещу коронавирус. Това му коства участието в Откритото първенство на страната и му спечели доста критици. 

Сред тях е и емблематичният британски водещ Пиърс Морган. В социалните мрежи тогава той нарече Джокович "измамник", "лъжец" и "антиваксър". 

Само преди дни обаче той се изправи пред Джокович и... му се извини. 

Интервюто

През 2022 г. Джокович пристигна в Австралия, но бе спрян на границата, тъй като нямаше нужните документи, че е получил ваксина срещу коронавируса, който тогава вилнееше в света. След няколко дни изясняване на ситуацията и една нощ, в която Джокович спа във временен приют за емигранти, сърбинът беше пратен обратно в родината си. 

"Опитващият се да измами COVID правилата, да излъже в документите за влизане в страната, иконата на антиваксърите Новак Джокович, загуби последното обжалване на депортацията си и ще бъде изхвърлен от Австралия без да може да играе на Откритото първенство. Добре!", коментира тогава в социалните мрежи Морган. 

Снимка: Reuters

Преди дни той приветства Джокович в своето студио. 

Световната пандемия от коронавирус вече изглежда като кошмар в близкото минало, а водещият започна своето приветствие към сърбина по следния начин:

"Първо, ще започна с извинение".

"Това което казваш, говори много за човека, който си. Само ще кажа, че аз не съм такъв, за какъвто ме представяше", отговори Джокович. 

Цялото предаване, с пълния разговор по темата между двамата, ще бъде достъпен по-късно днес, 11 октомври в Youtube.

Снимка: Reuters

Допингът на Синер

В краткото видео от разговора се разбира, че е засегната и темата са уличения в употреба на допинг два пъти за 2024 г. световен номер 1 Яник Синер.

Италианецът вече бе признат за невинен и продължава да участва в мачове на най-високо ниво и да има най-много точки в ранглистата. Причината, че нивата на забранено вещество в кръвта му са нищожни, а той обясни, че го е приел заради грешка на масажиста му.

"Тази сянка ще го преследва така, както сянката на COVID преследва мен!", категоричен беше Джокович. 

Снимка: Reuters

"Имам съмнения, че мога да спечеля 25-та титла от Големия шлем. Особено с конкуренти като Синер и Карлос Алкарас", откровен е Джокович. 

А за мечтата си е ясен - да играе на професионално ниво срещу 11-годишния си син Стефан. 

"Няма да му е лесно. Бих го сритал отзад", смее се сърбинът.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

новак джокович австралия извинение екстрадация пиърс морган коронавирус антиваксър covid 19

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Националите са сред печелившите от турския скандал със залагания

Националите са сред печелившите от турския скандал със залагания

Любов, благословена от Лионел Меси! (ВИДЕО)

Любов, благословена от Лионел Меси! (ВИДЕО)
Зинедин Зидан каза кога ще се завърне към футбола

Зинедин Зидан каза кога ще се завърне към футбола
Музикалната сензация Росалия мечтае за Рафа Надал

Музикалната сензация Росалия мечтае за Рафа Надал

Борислава Христова: Европейското е голямата ни мечта, готови сме (ВИДЕО)

Борислава Христова: Европейското е голямата ни мечта, готови сме (ВИДЕО)

Последни новини

Любов, благословена от Лионел Меси! (ВИДЕО)

Любов, благословена от Лионел Меси! (ВИДЕО)
Музикалната сензация Росалия мечтае за Рафа Надал

Музикалната сензация Росалия мечтае за Рафа Надал

Зинедин Зидан каза кога ще се завърне към футбола

Зинедин Зидан каза кога ще се завърне към футбола
Националите са сред печелившите от турския скандал със залагания

Националите са сред печелившите от турския скандал със залагания

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV