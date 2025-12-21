bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Волейбол

Марица смаза Левски и вдигна девета поредна Купа на България!

3:0 на финала в София

Марица смаза Левски и вдигна девета поредна Купа на България!
Марица затвърди тоталното си превъзходство в българския женски волейбол, спечелвайки Купата на България за девети пореден път и общо 11-и в историята си.

Финалът срещу Левски завърши с категорично 3:0 (20, 12, 21) в столичната зала „Христо Ботев“. 

Пловдивчанки не са допускали загуба в надпреварата от 2016 г., когато именно „сините“ успяха да триумфират.

Снимка: Lap.bg

От първия сервис Марица влезе по шампионски в мача – спечели първите пет разигравания и запази преднината през целия първи гейм. Първият геймбол дойде при 24:20, а решителните точки бяха отбелязани чрез точна блокада и атаката на Виктория Коева.

Във втория гейм пловдивчанки демонстрираха истинско върхово представяне. Две дълги серии от седем и осем безответни точки буквално „превзеха“ Левски - геймболът беше реализиран след изключителна игра на Ива Дудова и завършващ удар на Коева.

Третата част се оказа най-оспорвана – при 20:20 „сините“ се бореха, но серия от грешки на посрещане даде преднина на Марица. Пловдивчанки стигнаха до пет мачбола, като решаващата точка отново бе на Дудова, чийто удар в блокаут сложи край на срещата.

„Поздравявам целия отбор! Опитахме се да покажем най-доброто от себе си и да останем концентрирани. Получи се както искахме.

Снимка: Lap.bg

Надявам се да продължим по същия начин и да спечелим и първенството“, заяви треньорът Ахметджан Ершимшек.

От своя страна наставникът на Левски Радослав Арсов коментира: „Донякъде очаквана загуба след вчерашния полуфинал, в който дадохме всичко. Зелени сме още за такива финали, не успяхме да извадим Марица от ритъма им. Те заслужават победата – имат самочувствие, което ни липсва.“

София левски финал марица триумф купа на българия радослав арсов Ива Дудова Ахметджан Ершимшек

