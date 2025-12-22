Може да яде със сламка, но се къпе в пари (СНИМКА)

Мнозина съчвустваха на Джейк Пол след бруталния нокаут, в който беше пратен от Антъни Джошуа. Двамата се изправиха в мач, който трябваше да е шоу, но завърши доста болезнено за американеца - счупена челюст на две места.

След нокаута олимпийският шампион от Лондон 2012 показа уважението си към ютубъра за това, че все пак е издържал шест рунда (от общо 8).

Критиките към Пол обаче са далеч по-големи като преобладаващото мнение на специалисти и фенове е, че шоуто с участието на американеца на ринга трябва веднъж завинаги да спре.

Много пари

Джейк Пол демонстрира непукизма си към язвителните коментари и публикува снимка от самолет, в който се прибира към вкъщи. Около него има безброй пачки с долари, торби на маркови дрехи и дори серия оръжия, пръснати на борда.

Към гледката добави текст: "Американската мечта. Започнете своята днес. Вярвайте в нея. Проваляйте се. Работете. Проваляйте се. Научете се. Проваляйте се. Не спирайте!". Публикацията му получи 400 000 харесвания за два часа (на фона на 28 милиона последователи).

Челюстта

Джейк Пол беше пратен в болница от Антъни Джошуа след бруталния му удар с дясната ръка. Ютубърът има счупена челюст на две места и трябваше да бъде опериран, за да му бъдат поставени две пластини.

Пол продължава да се храни със сламка, но духът му изглежда непокътнат. Самият той публикува снимка от болничната стая, в която е във видимо добро настроение.

Лекари твърдят, че заради това счупване, Джейк Пол трябва да преустанови проявите си на ринга заради наличието на пластини и рисковете от нови травми в областта на главата.

Парите

Пол и Джошуа си поделиха 160 милиона долара, което е рекорден хонорар и за двамата. Мачът във Флорида беше излъчван в известна платформа.

Джошуа обяви след мача, че иска да срещне Тайсън Фюри догодина.

На пресконференцията британецът призна и защо не се е качвал на ринга толкова дълго време. Оказа се, че жена му е пожелала повече внимание за семейството и 10-годишния им син.

