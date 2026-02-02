От ягода до кенгуру: Да пишеш история върху кожата си (ВИДЕО)

Традицията продължава. Карлос Алкарас ще си татуира кенгуру след успеха на Australian Open. Испанецът отбелязва всяка титла от Големия шлем със символична рисунка по тялото си.

22-годишният Алкарас стана най-младият тенисист с титли от всичките четири Мейджър турнира. За испанеца всеки трофей от Големия шлем остава завинаги и върху кожата му.

Датата 11 септември 2022 г. е запечатана над лакътя му в чест на първата титла от US Open.

За успеха на "Уимбълдън" си татуира ягода — емблематичния плод, който се свързва с турнира и традицията да се ядат ягоди със сметана на тревата в Лондон.

Статуи, мостове, кули...

Символът на Париж - Айфеловата кула, се появява върху кожата му след триумфа на "Ролан Гарос", а Статуята на свободата и Бруклинският мост символизират втората му титла в Ню Йорк през 2025 година. След успеха в Мелбърн, Алкарас ще прибави и кенгуру към колекцията си.

"Ще си направя малко кенгуру. Все още не съм решил дали ще бъде на левия или на десния ми крак, но със сигурност ще го направя, за да ми напомня за този велик момент", сподели испанецът след триумфа си в Австралия.

Татуистът на звездите

Алкарас отново ще се довери на татуиста на звездите Ганга, който е автор на всичките му татуировки. Преди време двамата размениха ролите си, като Карлос лично татуира инициалите си на китката на своя приятел.

Извън татуировките, свързани с успехите му в Големия шлем, испанският тенисист носи на ръката си три букви, които символизират мотото на неговия дядо: Глава, сърце и смелост. Принцип, който Алкарас използва като философия на играта и живота.