bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

От ягода до кенгуру: Да пишеш история върху кожата си (ВИДЕО)

Когато трофеите се превръщат в татуировки - традицията на Карлос Алкарас продължава

Традицията продължава. Карлос Алкарас ще си татуира кенгуру след успеха на Australian Open. Испанецът отбелязва всяка титла от Големия шлем със символична рисунка по тялото си.

22-годишният Алкарас стана най-младият тенисист с титли от всичките четири Мейджър турнира. За испанеца всеки трофей от Големия шлем остава завинаги и върху кожата му.
Датата 11 септември 2022 г. е запечатана над лакътя му в чест на първата титла от US Open.

За успеха на "Уимбълдън" си татуира ягода — емблематичния плод, който се свързва с турнира и традицията да се ядат ягоди със сметана на тревата в Лондон.

Статуи, мостове, кули...

Символът на Париж - Айфеловата кула, се появява върху кожата му след триумфа на "Ролан Гарос", а Статуята на свободата и Бруклинският мост символизират втората му титла в Ню Йорк през 2025 година. След успеха в Мелбърн, Алкарас ще прибави и кенгуру към колекцията си.

"Ще си направя малко кенгуру. Все още не съм решил дали ще бъде на левия или на десния ми крак, но със сигурност ще го направя, за да ми напомня за този велик момент", сподели испанецът след триумфа си в Австралия.

Татуистът на звездите

Алкарас отново ще се довери на татуиста на звездите Ганга, който е автор на всичките му татуировки. Преди време двамата размениха ролите си, като Карлос лично татуира инициалите си на китката на своя приятел.

Извън татуировките, свързани с успехите му в Големия шлем, испанският тенисист носи на ръката си три букви, които символизират мотото на неговия дядо: Глава, сърце и смелост. Принцип, който Алкарас използва като философия на играта и живота.

Тагове:

австралия мелбърн титли Карлос Алкарас

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Чудото на любовта: Играч на Юнайтед става баща след смъртта си

Чудото на любовта: Играч на Юнайтед става баща след смъртта си
Владимир Илиев ще бъде вторият ни знаменосец в Милано/Кортина

Владимир Илиев ще бъде вторият ни знаменосец в Милано/Кортина
Снегът уплаши Хулио Веласкес

Снегът уплаши Хулио Веласкес
Роналдо предизвика хаос - няма да играе за Ал Насър!

Роналдо предизвика хаос - няма да играе за Ал Насър!
Как Рой Кийн сложи край на кариерата на бащата на Арлинг Холанд?

Как Рой Кийн сложи край на кариерата на бащата на Арлинг Холанд?

Последни новини

Чудото на любовта: Играч на Юнайтед става баща след смъртта си

Чудото на любовта: Играч на Юнайтед става баща след смъртта си
„Топката е в тях“: без компромис между федерацията и борците на ЦСКА

„Топката е в тях“: без компромис между федерацията и борците на ЦСКА
Роналдо предизвика хаос - няма да играе за Ал Насър!

Роналдо предизвика хаос - няма да играе за Ал Насър!
Спортен нюзрум, еп. 106: Кой свири, кой гледа – ВАР-ът решава финала! (ВИДЕО)

Спортен нюзрум, еп. 106: Кой свири, кой гледа – ВАР-ът решава финала! (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV