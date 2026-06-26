Тенис Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Отново: Шампионка на "Уимбълдън" ще бори рака за трети път "Безмилостен е!", обяви Крис Евърт Снимка: Getty Images

Нова година, нова битка за една от най-добрите в женския тенис. Но не на корта, а на полето на живота!

Бившата номер 1 в света и носителка на 18 титли от Големия шлем Крис Евърт обяви, че ракът се е завърнал за трети път в живота ѝ.

Тя ще започне химиотерапия, която ще възпрепятства професионалните ѝ ангажименти покрай тазгодишното издание на "Уимбълдън", в което мачовете от основната схема стартират на 29 юни.

Нова битка

71-годишната Евърт, която бе на върха на световния тенис през 70-те и 80-те години на ХХ век, открито сподели за битката си с рака.

Снимка: Getty Images

"Винаги съм вярвала във важността да бъда открита и честна по темата за здравето си. Миналия уикенд, след като се подложих на компютърна томография и позитронно-емисионна томография (PET), научих, че ракът на яйчниците ми се е завърнал. Вече претърпях операция като първа стъпка в лечението и възстановяването ми и ще започна химиотерапия през следващите седмици. Поради тази причина няма да имам изяви на "Уимбълдън" тази година и ще се оттегля от професионалните си ангажименти през следващите няколко месеца, за да се съсредоточа върху здравето си", сподели американката.

"Ракът на яйчниците е безмилостен, но аз ще остана оптимистка и решена да продължа да се боря. Дълбоко съм благодарна на медицинския си екип, семейството си, приятелите си и на всички, които ми оказаха своята подкрепа и отправиха мили думи. Надявам се скоро да се видим всички вас!", остава позитивна тя.

През няколко години

За първи път Еверт започна битката с рака през 2021 г., когато коварното заболяване бе открито по време на профилактичен преглед.

Снимка: Getty Images

Тя се подложи на него след смъртта на сестра си Джийн, също от рак, година по-рано. Бившата тенисистка премина през 6 кръга химиотерапия и ракът бе в ремисия. Впоследствие обаче той се завърна.

През 2024 г. тенис легендата показа снимки от болницата и обяви, че отново е в ремисия, като благодари на своето семейство и близките си за подкрепата.

В кариерата си Евърт има общо 157 титли на сингъл и 32 на двойки. Още докато бе активен спортист тя оглавяваше женската тенис асоциация, а по-късно влезе и в "Залата на славата".