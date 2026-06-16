Тенис Публикувано в Гергана Гунчева Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Григор Димитров се завръща на свещената трева! Получи "уайлд кард" за "Уимбълдън" Снимка: Евгений Милов

Григор Димитров ще играе в основната схема на третия за годината турнир от Големия шлем - "Уимбълдън", научи bTV. Трикратният полуфиналист от Мейджър надпревари е получил „уайлд кард“ за основната схема. Турнирът на свещената трева ще се проведе от 29 юни до 12 юли.

През миналия сезон Димитров бе съвсем близо до една от най-големите победи в кариерата си, след като на осминафинала водеше с два сета срещу световния №1 Яник Синер. Съдбата обаче обърна гръб на първата ни ракета и той получи сериозна контузия, заради която бе извън игра в продължение на няколко месеца.

Тази седмица Димитров ще играе на Challenger 75 турнира в Дъблин, след което ще се отправи към Испания за ATP 250 надпреварата в Майорка (21-27 юни).

35-годишният Димитров заема 169-о място в световната ранглиста към момента. Най-доброто му постижение на свещената трева е полуфинал през 2014-а.

Участието му през миналата година бе особено драматично, след като българската тенис звезда имаше преднина от 2:0 сета в четвъртия кръг срещу актуалния водач в световната ранглиста Яник Синер (Ит), но получи контузия и се наложи да се оттегли в мача. По-късно се разбра, че хасковлията е получил частично разкъсване на десния голям гръден мускул и последва дълго възстановяване.

17-годишният Иван Иванов, който стана шампион на сингъл при юношите на Откритото първенство на Великобритания от 2025-а и сега му предстои дебютно участие при мъжете, ще започне от квалификациите.