С 31 милиона в джоба: Григор Димитров в очакване на 19-ия си сезон!

Няколко дни остават до настъпването на Нова година, а с първите януарски дни настава време за... тенис.

Стискаме палци през 2026 г. на корта все по-често и за дълго да виждаме Григор Димитров. И засега заявката е, че това ще се случи!

Григор е заявил участие на турнира в Бризбейн - негов любим в кариерата досега, като надпреварата започва на 4 януари. Това ще е началото на 19-ия сезон на родения в Хасково тенисист при професионалистите!

В топ 16 по пари!

През миналия сезон Димитров игра на осминафинал на "Уимбълдън". Именно в този мач той получи тежка контузия в гръдния мускул, която го извади за дълго от корта.

Освен това достигна до полуфиналите в Маями и до четвъртфинал в Монте Карло.

Снимка: Reuters

От тези 29 мача българинът спечели 1 735 659 долара, според сайта на ATP.

Така за цялата си кариера Димитров е заработил от тенис 31 045 068 долара. Това го поставя на 16-то място във вечната ранглиста по приходи. За изминалия сезон е 38-ми.

В тези суми не се включват средствата, придобити от рекламни договори.

44-и в света

Димитров ще стартира новата кампания като 44-ти в ранглистата.

В Бризбейн той спечели последната си от 9-те титли - през 2024 г. Там триумфира и през онази изключително успешна 2017 г., когато спечели финалния турнир на АТР и достигна до номер 3 в света.

Снимка: Reuters

34-годишният Димитров ще атакува нови върхове с нов треньор - Ксавие Малис. Той замени добре познатия ни Дани Валверду.

В програмата на Григор за годината е участие на Откритото първенство на Австралия (18 януари - 1 февруари).

След това той се прехвърля отвъд Океана и би трябвало да го видим в Далас (от 9 февруари) и Акапулко (от 23 февруари).

