Тенис Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Денят на тенис зрелището: Кога и къде да гледате Григор Димитров - Стефанос Циципас? Postbank Tennis Gala в София и на всички платформи на bTV Media Group!

Очакваният ден дойде! Само няколко часа ни делят от зрелището Postbank Tennis Gala, в което ще видим тенис любимците Григор Димитров и Стефанос Циципас в София, както и на всички платформи на bTV Media Group!

За втори път родната звезда организира такова събитие. След като през 2024 г. гостуването на Новак Джокович предизвика истински фурор, този път у нас пристига още един балканец от топ елита на тениса!

Стефанос Циципас и Григор ще играят един срещу друг днес, 12 юни, не само за удоволствието на публиката по трибуните и пред екраните, а и за благотворителна кауза - голяма част от приходите от мача ще бъдат дарени за кампании, с които се е захванала фондацията на Димитров.

Кога и къде да гледате?

Демонстративната Postbank Tennis Gala ще бъде достъпна не само за щастливците с билети, а и за зрителите пред екраните - телевизионни и дигитални.

Предаването ни започва точно в 19:00 ч. с ексклузивно студио с нашите гости-експерти и с интервюта с двамата тенисисти. Ще може да го гледате на онлайн платформата ни VOYO.BG и на обновения ни сайт btvsport.bg!

Снимка: Евгений Милов, bTV

Шоуто ще бъде достъпно и на телевизионния екран! Започваме малко преди 20:00 ч. - веднага след централната емисия новини, пряко по bTV!

Очакваме ви, за да се насладите на тенис от най-висока класа!

Съперничество или приятелство

И Григор Димитров, и Стефанос Циципас са изпитвали удоволствието да имат място сред най-добрите в света!

Двамата тенисисти играха 8 пъти помежду си на най-високо ниво, като българинът има 2 победи.

Снимка: Getty Images

Но в днешния ден съперничеството няма значение, защото то отстъпва място на забавлението и приятелството.

"Започнахме разговора на шега. Казах му: "Защо да не направим нещо интересно? Може би в България, може би в Гърция..." Стъпка по стъпка идеята се разви и стигнахме до това събитие", разказа 35-годишният хасковлия пред bTV.

Така че не пропускайте Postbank Tennis Gala с участието на Григор Димитров и Стефанос Циципас: В 19:00 ч. пряко на онлайн платформата VOYO.BG и на сайта btvsport.bg, а след централната емисия новини - и пряко по bTV!