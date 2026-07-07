Тенис Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Само за 6 дни: Тенис звезди отнесоха 3000 кърпи от „Уимбълдън“ Цената на мечтания сувенир в магазина е 40 паунда...

Кърпите на "Уимбълдън" отдавна са се превърнали в един от най-желаните сувенири в света на тениса. А тазгодишното издание на турнира го доказва за пореден път.

Според информация на The Times тенисистите са прибрали над 3000 от емблематичните изделия само през първата седмица на надпреварата в "Ол Инглънд Клъб". След всеки мач участниците имат право да задържат използваните кърпи. И мнозина се възползват от тази възможност, за да ги подарят на близки, приятели или благотворителни организации.

Една от най-известните "колекционерки" е Ига Швьонтек. Миналогодишната шампионка стана хит в социалните мрежи, след като зрителите забелязаха как редовно прибира кърпите в сака си. А феновете ѝ лепнаха шеговития прякор Крадеца на кърпи.

Преди тазгодишния турнир полякинята призна с усмивка: "Да започнем с това, че от миналата година не ми остана нито една кърпа. Приятелите ми ги искат, семейството ми ги искаше, а част от тях дарих и за благотворителност. Май ще трябва да "открадна" още. Това е най-хубавият сувенир, който можеш да си вземеш от един турнир."

7000 кърпи

Швьонтек, която тази година отпадна още в третия кръг след загуба от Александра Еала, далеч не е единствената с подобен навик. В миналото организаторите на "Уимбълдън" насърчаваха играчите да връщат кърпите след двубоите, но това правило вече не съществува. Именно затова сега са осигурени около 7000 памучни кърпи, които да покрият огромното търсене.

Данните показват, че през първите шест дни на турнира средно 457 кърпи дневно са напускали комплекса в саковете на тенисистите. Главният изпълнителен директор на "Ол Инглънд Клъб" Сали Болтън не вижда нищо притеснително в това.

"Радваме се, че кърпите ни са толкова желани. Продажбите в официалния магазин показват, че феновете много ги харесват, така че не е изненада, че и играчите искат да си ги запазят", коментира тя.

Освирквания от трибуните

Феновете, които искат да се сдобият с оригинална кърпа от турнира, трябва да платят 40 британски лири в официалния магазин. Затова не е необичайно след края на мачовете зрители да молят тенисистите да им подарят своята.

Всеки състезател получава по пет кърпи за двубоя си, а понякога дори е освиркван от публиката, когато ги прибере всичките в багажа си.

Сред големите почитатели на прочутите кърпи са и две легенди на играта. Роджър Федерер неведнъж е признавал, че у дома има цяла колекция, част от която често подарява на близки. Новак Джокович пък се пошегува преди години, че е пристигнал в Лондон с допълнителен куфар, само за да има място за още кърпи, които да занесе на семейството и приятелите си.