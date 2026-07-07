Тенис Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Григор Димитров след "Уимбълдън": Ще продължа да опитвам Мечтата за титла от Големия шлем никога не си е отивала, призна първата ни ракета Снимка: Reuters

Въпреки разочарованието от отпадането си на "Уимбълдън", Григор Димитров гледа с оптимизъм към следващите предизвикателства.

Българинът отчете най-успешното си представяне в турнир от Големия шлем през последната година, достигайки до осминафиналите след впечатляващи победи над Якуб Меншик и Матео Беретини.

Димитров не потърси оправдания за поражението от Артър Фери, а призна, че колебания в ключовите моменти са наклонили везните в полза на съперника.

Снимка: Reuters

„Направих твърде много грешки. Когато водех в резултата, имах възможности да затвърдя преднината си, но не се получи. Нивото ми на концентрация не беше толкова високо, колкото ми се искаше. Мога да седя тук и да изредя още 15 причини за загубата, но реалността е такава, каквато е“, каза полуфиналистът в турнира за 2014 г.

Макар успехът на световния №114 да се определя като една от големите сензации на тазгодишното издание на "Уимбълдън", хасковлията подчерта, че е очаквал подобно представяне от младия британец. По думите му Фери е демонстрирал характер именно тогава, когато мачът е бил на кантар.

„Представянето на Артър не ме изненада. Знаех, че е боец и се бори докрай. Във важните моменти той беше този, който пое контрола върху мача. Той се представи много добре и го поздравявам“.

Снимка: Reuters

Според него завръщането към най-високото ниво е процес, който изисква постоянство и правилни решения.

„Няма как след една година просто да натисна копче и да започна да играя невероятно. Напротив – сега ще трябва да се боря още повече от преди. Трябва да подбирам много по-добре какво правя както на корта, така и извън него. С напредването на възрастта трябва да вършиш все повече работа, за да си във върхова форма“.

Димитров завърши с послание, че амбицията му да спечели титла от Големия шлем остава непроменена въпреки всички препятствия, през които премина през последните години.

Снимка: Reuters

„Дали ще спечеля титла от Големия шлем? Не знам, но ще продължа да опитвам. Хубаво е, че все още си давам възможности да го постигна. Тази мечта никога не си е отивала“.

След края на участието си на свещената трева, вниманието на Григор Димитров се насочва към турнира от категория ATP 250 в Бощад, който ще се проведе от 13 до 19 юли.