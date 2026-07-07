Тенис Публикувано в Надежда Кожухарова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Кой разплака Григор Димитров? Син на милиардер, израснал на пет минути от "Уимбълдън" Бащата на Фери е собственик на футболен клуб Снимка: Reuters

"Уимбълдън" винаги е бил турнирът на мечтите. Мястото, където легенди се раждат, а историите за невероятни пробиви остават завинаги в историята на тениса.

През 2026 г. едно от най-големите открития на „Ол Ингланд Клъб“ носи името Артър Фери – британецът, който израсна буквално на крачка от свещените кортове и сега се бори за място сред най-добрите четирима в турнира.

Фери направи впечатляващ пробив, достигайки до 1/4-финалите на "Уимбълдън" за първи път в кариерата си.

Снимка: Reuters

Последната му голяма победа дойде срещу Григор Димитров, а след двубоя Фери призна, че моментът е бил специален.

„Това беше първият ми път на Централния корт. Не мога да опиша какво означава тази победа“, сподели британецът.

За него "Уимбълдън" е мястото, където като дете е идвал, за да гледа своите идоли. Само на пет минути от комплекса „Ол Ингланд Клъб“, Фери е израснал в атмосферата на най-престижното състезание в тениса. Сред спомените му е как е наблюдавал легендата Роджър Федерер и е мечтал един ден сам да бъде под светлините на Централния корт.

Снимка: Reuters

Историята му е още по-интересна, защото пътят му към професионалния тенис не е типичен. Роден във Франция, Фери се мести в Лондон още като малък. Майка му Оливия Граверо е бивша тенисистка, достигала до №225 в световната ранглиста, а баща му Лоик Фери е успешен предприемач и президент на френския футболен клуб Лориен.

Вместо да избере директния път към професионалния тур, Артър преминава през американската система и учи в университета в Станфорд, където развива както тенис кариерата си, така и академичните си интереси.

В началото на годината Фери трудно намираше място в новините. Днес той вече е част от Топ 100 и има шанс да се изкачи още по-високо, ако продължи победния си поход.

Снимка: Reuters

На четвъртфиналите го очаква сблъсък с италианеца Флавио Коболи. Фери ще има зад гърба си подкрепата на цялата публика на "Уимбълдън", която вече го превърна в свой любимец.

Той не е най-високият или най-мощният играч на корта, но компенсира с борбеност, страхотен сервис и огромно желание за победа.

Артър Фери вече сбъдна детската си мечта – да играе и да печели на "Уимбълдън". Сега остава следващата – да стигне до полуфинал и да напише още една златна страница в историята на британския тенис.