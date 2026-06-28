Тенис Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Серина Уилямс направи любопитен коментар за Гришо Двамата се прегърнаха преди "Уимбълдън" Снимка: Getty Images

Легендата Серина Уилямс направи любопитен коментар за най-добрия български тенисист - Григор Димитров.

Двамата се прегърнаха на кортовете на Ол Инглънд Клъб в Лондон преди "Уимбълдън", а носителката на 23 трофея от Големия шлем определи Гришо като най-добрия ѝ приятел и добави, че той е доста по-луд от нея.

"Винаги наричам Григор "моя най-добър приятел" и той определено е най-добрият ми мъж приятел. Беше толкова хубаво да го видя"

След трудната година

"Разбира се, с него си общуваме извън турнирите от Големия шлем, но не го бях виждала от почти година. Винаги съм имала толкова хубави спомени с Григор. Той разбира лудостта ми и аз разбирам неговата, повярвайте ми, той е много по-луд от мен. Той е толкова добросърдечен и добродушен"

Снимка: Reuters

"Беше ми много трудно да видя това, което му се случи миналата година. Имаше трудна година, справяйки се с тази травма, но трябва да продължиш да се бориш и да се опиташ да се завърнеш.“, заяви пред медиите Серина.

Григор Димитров и по-малката от сестрите Уилямс ще участват в тазгодишното издание на "Уимбълдън" с "уайлд кард".