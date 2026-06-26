Тенис Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Григор Димитров се връща на "Свещената трева" срещу квалификант Ясен е жребият за първи кръг на "Уимбълдън" Снимка: БГНЕС

Григор Димитров ще се завърне на "Уимбълдън" в първия кръг на турнира от Големия шлем, след като му беше предоставен "уайлд кард".

Един от най-важните турнири в тенис календара покани за участие българина, който получи тежка контузия в гръдния мускул именно на "свещената трева" преди година и от тогава изпитва трудности да покаже познатата си добра форма.

Димитров научи първия си съперник за тазгодишното издание от жребия днес, 26 юни.

Квалификант

Той ще се изправи срещу Дейн Суини от Австралия, който премина през пресявките.

Съперникът на Димитров е 126-и в световната ранглиста, докато българинът е 164-и в момента. Двамата никога не са играли един срещу друг.

25-годишният австралиец никога не е играл в основната схема на "Уимбълдън".

Димитров със сигурност е доста по-опитен на турнира от Големия шлем в Лондон и за 16-и път ще е част от него. Най-доброто му представяне е полуфиналът от 2014 г.

Схемата

Димитров попадна в частта от схемата, в която може да срещне доста равностойни противници.

Ако преодолее първото препятствие, във втория кръг българинът може да се изправи срещу полуфиналиста от Ролан Гарос - Якуб Меншик, а в трети кръг - с 20-ия поставен Артур Фис.

Снимка: Reuters

По пътя му може да срещне още Стан Вавринка, Матео Беретини и Рафаел Колиньон.

Очаква се мачът му срещу Суини да е във вторник, 30 юни.