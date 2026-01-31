Шампионът Димитър Кисимов пред bTV: Благодаря на всички българи! (ВИДЕО)

Минути след като спечели титлата на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия по тенис, българинът Димитър Кисимов намери време чрез bTV да отправи първи думи към хората, които го подкрепяха по пътя към титлата.

17-годшният българин, в тандем с Конър Дойг от Южна Африка, победиха на финала на първия за годината турнир от Големия шлем представителите на домакините Имерали Ибраими и Купър Коуз с 6:3, 6:4.

Това е 11-а титла от Голям шлем за България при юношите и девойките.

Благодарности

След церемонията по награждаване Кисимов и щабът му се насочиха към летището в Мелбърн. От автомобила той отправи послание на български:

"Искам да благодаря на всички българи за подкрепата през цялата седмица! Искам да благодаря на моите спонсори, моите треньори и моите родители! Ще се видим скоро!", заяви той.

Кисимов е едва вторият българин, триумфирал в турнир от Големия шлем на двойки. Преди него го направи Адриан Андреев на Откритото първенство на САЩ през 2018 г. в тандем с британеца Антон Матусевич.

Кисимов е и вторият българин, печелил титла при подрастващите от Мелбърн. През 1990 г. това направи великата Магдалена Малеева.

"Братлето!"

Веднага след успеха и точно след като прегърнаха титлата, българинът и Конър Дойг развеселиха всички около корта.

Снимка: Getty Images

"Искам да благодаря първо на братлето!", започна Кисимов и подаде ръка на Дойг.

Последваха дежурните благодарности към спонсори, треньори и организатори.

"Беше невероятна седмица! Като сбъдната мечта!", добави Дойг.

