Тенис Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация След кошмарния "Ролан Гарос": Синер е в болница! Проблемът не е горещината, каза световният номер 1 в тениса Снимка: Reuters

Притеснителни новини от Италия!

Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер беше приет в болница.

Той е в медицинското заведение "Сан Рафаеле" в Милано, където предстоят да му бъдат направени обстойни прегледи, които да открият причината за неразположението му по време на "Ролан Гарос".

Загубата

В Париж Синер отпадна във втория кръг от аржентинеца Хуан Мануел Серундоло.

Снимка: Reuters

По време на мача той водеше с 2:0 сета, но очевидно се почувства зле и поиска медицинска помощ. Синер повърна, а след това ясно се виждаше, че трепери.

Съперникът му се възползва от ситуацията и го отстрани от една от най-важните надпревари за сезона.

"Когато се събудих, не се чувствах добре. Проблемът не беше горещината. Борих се със себе си от самото начало на деня. Никой не е робот, такива неща се случват на турнири от Големия шлем. Трябва да разберем какво се е случило с тялото ми“, коментира след това Синер.

Снимка: Reuters

Прегледите

И италианецът очевидно се е заел с тази задача, след като е приет в болница.

Очаква се той да остане там за няколко дни и след това да поднови тренировките си.

Следващият турнир в програмата на Яник Синер ще е направо "Уимбълдън". Той е шампион от миналата година, а надпреварата ще се проведе от 29 юни до 12 юли.