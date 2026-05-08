И Синер заговори за бойкот: Получаваме твърде малко...

Световният №1 Яник Синер отправи силно послания към организаторите на турнирите от Големия шлем. И италианецът призна, че сред играчите все по-сериозно се обсъжда възможността за бойкот заради недоволството от разпределението на наградните фондове и отношението към тенисистите.

По време на пресконференцията си преди старта на Мастърса в Рим Синер заяви, че тенисистите „са мълчали твърде дълго“ и вече искат повече уважение от най-престижните турнири в света.

„Има постоянен диалог между нас, играчите, и турнирите от Големия шлем. В момента мъжете и жените са обединени в искането за повече уважение. Мълчахме твърде дълго“, коментира лидерът в световната ранглиста.

24-годишният италианец дори не изключи възможността някои играчи да предприемат крайни действия.

Снимка: Reuters

„Знаем колко важни и престижни са турнирите от Големия шлем, но в момента получаваме твърде малко. Трябва да започнем отнякъде. Бих разбрал, ако някои играчи решат да бойкотират“, каза Синер.

Изказването му идва в момент, в който темата за разпределението на приходите в тениса става все по-актуална. Все повече атлети настояват за по-голям дял от огромните приходи, които генерират Мейджър турнирите.

Въпреки напрежението извън корта, Синер увери, че се чувства отлично преди старта на турнира в столицата на Италия и предстоящия "Ролан Гарос".

„Чувствам се добре физически. Имах три дни напълно далеч от корта и фитнеса. Играх голф и футбол. Сега ще видим как ще реагирам на корта и ще се опитам да бъда готов за Париж“, добави той.

Синер пристига в италианската столица в отлична, преследвайки шеста поредна Мастърс титла.