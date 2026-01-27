bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Сляпа ярост: Американка превъртя след унижение на корта (ВИДЕО)

Охранителни камери уловиха нервния срив на Коко Гоф

Американката Коко Гоф шокира с пристъп на ярост след най-тежката загуба си в Големия шлем от 7 години насам. 21-годишната тенисистка отпадна на четвъртфиналите на Откритото първенство на Австралия. Шампионката от "Ролан Гарос" беше бясна след унизителното си поражение от украинката Елина Свитолина - 1:6, 2:6 за едва 59 минути.

Представянето на Гоф на корта определено изненада. Но поведението й зад кулисите беше също толкова нетипично за иначе спокойната й натура.

Коко беше заснета от охранителни камери да се разхожда сама по един от коридорите в комплекса - без охрана, служители на WTA или членове на треньорския си екип. Поставената под 3 американка изля яда си, като удари с всички сили в земята своята ракета цели 7 пъти.

Без ръкостискане

Едва трите спечелени гейма са изравнен антирекорд на Гоф в четирите най-престижни турнири в тениса. През 2019 г. тя беше разгромена от Наоми Осака с 3:6, 0:6 в Откритото първенство на САЩ.

От своя страна 31-годишната Свитолина достигна до полуфиналите в Мелбърн за първи път след 13 опита. Тя ще се изправи срещу световната номер 1 Арина Сабаленка от Беларус.

Никой не очаква двете да се ръкуват през мрежата заради беларуското участие във войната между Русия и Украйна.

 
Двама братя, една жена и изявени фаворити: Кой трябва да бъде Спортист на годината? (АНКЕТА)

Парцалена топка и мирис на смърт

И Антъни Иванов на Игрите за допингирани

В Хърватия държат всичко във футбола на леля Ива!

Рязък завой: Левски зачеркна Хуан Переа, взима Бертран Фурие

Шоу с клоуни или бъдещето на спорта?

Шок за Десподов! 7 фенове на ПАОК загинаха в ужасяваща катастрофа! (ВИДЕО)

От четворно убийство до договор с ПСЖ

