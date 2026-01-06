Ударен старт за Гришо в Бризбейн

Ударен старт за Григор Димитров в Бризбейн. Най-добрият ни тенисист победи в два сета (6:3, 6:2) испанеца Пабло Кареньо Буста.

Мачът

Срещата от първия кръг продължи малко над един час, като през цялото време българинът доминираше. 34-годишният Димитров направи общо три пробива срещу испанския квалификант. Първата ни ракета спаси единствената точка за брейк пред съперника, дошла в четвъртия гейм на втория сет, когато вече водеше с 3-0.

Снимка: gettyimages.com

Българинът, който е двукратен шампион в надпреварата от 2017 и 2024 г., завърши с 24 уинъра и 14 непредизвикани грешки.

Какво следва

Следващият съперник на българина отново бъде квалификант. Става дума за белгиеца Рафаел Колиньон, който отстрани световния номер 23 Денис Шаповалов.

Евентуален опонент на хасковлията на четвъртфиналите ще бъде победителят от двойката Кантен Алис - Брандън Накашима.

Интервю на корта

"Страхотно, фантастично се чувствам да ви видя приятели. За мен е истинско удоволствие да започна от тук годината е невероятно, тук се чувствам като у дома си. Преминах през много трудни неща в последните месеци, но в момента съм просто благодарен. Беше много трудно да се подготвя за новия сезон, най-вече психически, както и да подготвя тялото. Така че за мен е невероятно да бъда отново в игра, а да мога да спечеля е още един коз. Но в момента се чувствам добре на корта и се надявам да продължа така. Да мога да играя отново на този корт за мен означава всичко", каза Димитров в интервюто си на корта.

Снимка: gettyimages.com

Българинът играе в Бризбейн за десети път, а миналата година достигна до полуфиналите.

"Вижте схемата, пълна е с качествени играчи. Тенисът се развива и аз трябва да се приспособявам към промените. Аз не ставам по-млад, но най-важното е да се подготвиш. Аз гледам моята форма, моята игра и съм наистина доволен от представянето си днес", добави той.

