Властта в тениса се смени! Ето кой застана начело!

След 18 години начело на българския тенис, Стефан Цветков напусна председателския пост в родната централа.

За промяната съобщиха от федерацията, а тя е факт след Общо събрание, проведено в Русе.

Начело на федерацията застава Иван Тиков - бивш тенисист, който досега бе заместник-председател. Стефан Георгиев ще бъде почетен председател.

Съобщението

"Иван Тиков беше избран единодушно за президент на Българската федерация по тенис. Това стана по време на Общото събрание на федерацията, което се проведе днес в Русе. В събранието участваха 23 клуба с право на 45 гласа.

След 22 години в ръководството и 18 като президент на БФТенис, Стефан Цветков се оттегли от поста, но остава почетен президент на федерацията и член на УС. Цветков ще продължи да помага за българския тенис.

Стефан Цветков благодари на клубовете за работата им, като заяви, че без симбиоза и добра комуникация няма как нещата да вървят в правилна посока.

„Направихме исторически неща и успехи, но големите предизвикателства продължават. Ще продължим да работим заедно. Животът е показал, че няма вечни хора и всеки трябва да усети момента за промяна. Имам много сериозни ангажименти към международни проекти, но ще продължа да помагам с всичко за просперитета на българския тенис", добави той.

Новият президент Иван Тиков благодари за всичко, направено от Стефан Цветков в последните 22 години.

Снимка: Българска федерация по тенис

"Бих искал да благодаря на г-н Цветков, за личната покана и доверието, което ми гласува. Вие давате пример за приемственост и надграждане. Вашият принос и отдаденост към федерацията е огромен и далеч не е приключил! Ще работя в посока надграждане и развитие на детско-юношеската школа. Разчитам на всеки един от вас", заяви Иван Тиков.

Промени в УС

На събранието днес, 26 януари, бяха предприети и промени в Управителния съвет на тениса.

Новите лица са Иван Горанов, д-р Карен Джамбазов, Иван Добрев и Калин Кънчев. Местата си в УС освободиха, с благодарности, Слави Цингов, Милко Милев, Николай Борисов и Марк Хаджижеков.

На събранието беше гласувано България да кандидатства за домакинство на Общото събрание на Конгреса на Европейската тенис федерация (Тенис Европа) през 2027 г. Също така беше гласувано да бъде организирана серия от събития за отбелязване на 130 години от началото на тениса в България.

Легендата на румънския тенис Илие Настасе - бивш номер 1 в света и носител на две титли от Големия шлем, беше избран за посланик на Българската федерация по тенис.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Общото събрание потвърди предходните си решения за администриране, организиране и развитие на падела и пикълбола под юрисдикцията на БФТенис и единодушно взе решение за кандидатстване за спортен лиценз за падел и пикълбол пред ММС, които да бъдат лицензирани към БФТенис.

Бяха приети годишният финансов отчет, отчетът за дейността и проектът за бюджет за 2026 г.

