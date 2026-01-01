Животното, с което тенис звездите мечтаят да се снимат (ВИДЕО)

Знате ли кое е животното, с което всяка тенис звезда мечтае да се снима? Роджър Федерер поставя началото на традицията, наречена селфи с куока, която води до бум на туризма в Пърт, Австралия.

Когато се щраква с куока преди 8 години, швейцарският Маестро едва ли предполага, че ще отвори нова страница в туризма на града. А фактът, че след селфито Федерер печели Хопман Къп и Откритото първенство на Австралия само засилва ефекта.

За снимка с куока идват Рафаел Надал през 2020-а година и Новак Джокович през 2024-а.

Късметлийско селфи

И така до наши дни, когато, ден преди старта на Юнайтед Къп, Наоми Осака и Ема Радукану станаха поредните звезди, дошли за щастливо селфи. Ще им донесе ли то късмет, тепърва ще разберем.

Куоките обаче не са обичани само от тенисистите. Холивудските звезди Марго Роби, Крис Хемсуърт и Хю Джакман също са сред любителите на малкото животинче.

