В ръкавиците на Пулеви

Ули Вегнер пред bTV: България трябва да се гордее с Кубрат (ВИДЕО)

Кобрата загуби пояса от Мурат Гасиев

Кубрат беше в идеална форма, той следваше всички стъпки от тренировките и всичко беше перфектно във всички посоки, коментира Ули Вегнер след загубата от Мурат Гасиев в Дубай.

Пулев не успя да защити пояса си на WBA. Руснакът постигна най-значимата победа в кариерата си.

Коментарът на Ули Вегнер

"Много съм разстроен от това, което се случи. Какво да кажа? Той е вече на 44 и през цялата си кариера винаги се е бил с най-добрите боксьори. България трябва да се гордее с Кубрат, защото той винаги показва пълната си сила и енергия и винаги иска да прослави България. Винаги се бие за своя народ и семейство", каза германският специалист пред bTV.

Поражението е под №4 за Пулев на професионалния ринг срещу 32 успеха. Преди това той отстъпи единствено пред Владимир Кличко, Антъни Джошуа (и двата пъти в битки за най-престижните пояси) и Дерек Чисора. 

Кубрат Пулев пред bTV: С тези малки ръкавици - нямаше как (ВИДЕО)

бокс Kубрат Пулев шампионски пояс Ули Вегнер регулярна световна титла мурат гасиев

