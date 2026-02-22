bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

Алекс Николов крачи към реализаторския приз в Италия!

Световният вицешампион заби 34 точки срещу Чистерна

Алекс Николов крачи към реализаторския приз в Италия!

Александър Николов крачи към приза за топ реализатор в редовния сезон на италианския волейболен шампионат!

Световният вицешампион направи поредния си силен мач и изведе Лубе Чивитанова до успех с 3:2 (25:18, 25:17, 23:25, 27:29, 15:7) срещу Чистерна в среща от 21-вия кръг.

Николов заби 34 точки, включително ас и 2 блока. Той показа 63% ефективност в нападение и 70% позитивно посрещане.

Неудържим

Така Алекс вече има 434 точки от началото на сезона, като е изиграл 77 гейма в 20 мача. Националът има мач по-малко спрямо конкурентите си заради натрупани два червени картона, което прави постижението му още по-впечатляващо.

Преследвачът Фере Регерс отбеляза 22 точки при загубата на Милано с 1:3 (25:23, 18:25, 17:25, 21:25) от Монца. Белгиецът събра 412 точки от 21 двубоя.

Николов води с 22 точки кръг преди края. По-високата ефективност също му осигурява предимство.

В последния си мач - в сряда, 25 февруари, Лубе приема Монца. Николов и компания са шести с актив от 37 точки - 18 зад лидера Перуджа. Следващият им съперник заема осмата позиция с 25 точки.

Тагове:

Италия приз Лубе Чивитанова алекс николов реализатор чистерна

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

След инфарктен финал: Черно море отново грабна Купата

След инфарктен финал: Черно море отново грабна Купата
Левски обърна 10 от ЦСКА 1948 в Бистрица

Левски обърна 10 от ЦСКА 1948 в Бистрица
Легендата Клод Макелеле е в Пазарджик заради българка?

Легендата Клод Макелеле е в Пазарджик заради българка?
„Те казаха, че съм егоистка – ето истината“: Линдзи Вон отговори на хейтърите

„Те казаха, че съм егоистка – ето истината“: Линдзи Вон отговори на хейтърите

Последни новини

"Красота в действие" закри Игрите (СНИМКИ)

"Красота в действие" закри Игрите (СНИМКИ)
България изпраща вторите си най-успешни Зимни игри

България изпраща вторите си най-успешни Зимни игри
След инфарктен финал: Черно море отново грабна Купата

След инфарктен финал: Черно море отново грабна Купата
Левски обърна 10 от ЦСКА 1948 в Бистрица

Левски обърна 10 от ЦСКА 1948 в Бистрица
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV