На косъм от трагедията: Кош се стовари върху бивш ас на Рилски спортист (ВИДЕО)

На косъм бе избегната огромна трагедия в хърватското баскетболно първенство!

По време на мача между Кварнер и Сплит от 23-ия кръг на шампионата, един от кошовете падна, а под него се озова центърът Димаджо Уигинс. Той е познат на баскетболната общност у нас, тъй като през сезон 2022/2023 игра за Рилски спортист.

След забивка

Американецът от гостуващия тим на Сплит завърши атака на своя тим с атрактивна забивка в 18-ата минута на мача.

Кошът обаче поддаде и само бързата реакция на баскетболиста го спаси от по-тежки травми.

Уигинс все пак остана под тежката конструкция за кратко, но си отърва само с одраскване от ринга.

Веднага всички в залата - и съотборници, и съперници, се втурнаха да го извадят.

Герой

Прекъсването продължи кратко, а мачът бе подновен, след като домакините се увериха, че кошът е стабилен и до нови инциденти няма да се стигне.

В крайна сметка именно Уигинс бе сред най-резултатните на терена за своя тим (16 точки), който обаче загуби.

Кварнер се поздрави с успех със 104:99.

Победата е изненадваща, тъй като Сплит е втори в класирането, а победителят - десети.