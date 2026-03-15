На косъм от трагедията: Кош се стовари върху бивш ас на Рилски спортист (ВИДЕО)

На косъм бе избегната огромна трагедия в хърватското баскетболно първенство!
По време на мача между Кварнер и Сплит от 23-ия кръг на шампионата, един от кошовете падна, а под него се озова центърът Димаджо Уигинс. Той е познат на баскетболната общност у нас, тъй като през сезон 2022/2023 игра за Рилски спортист.
Американецът от гостуващия тим на Сплит завърши атака на своя тим с атрактивна забивка в 18-ата минута на мача.
Кошът обаче поддаде и само бързата реакция на баскетболиста го спаси от по-тежки травми.
Уигинс все пак остана под тежката конструкция за кратко, но си отърва само с одраскване от ринга.
Веднага всички в залата - и съотборници, и съперници, се втурнаха да го извадят.
Прекъсването продължи кратко, а мачът бе подновен, след като домакините се увериха, че кошът е стабилен и до нови инциденти няма да се стигне.
В крайна сметка именно Уигинс бе сред най-резултатните на терена за своя тим (16 точки), който обаче загуби.
Кварнер се поздрави с успех със 104:99.
Победата е изненадваща, тъй като Сплит е втори в класирането, а победителят - десети.