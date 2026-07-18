Волейбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Александър Николов поведе България към задължителна победа над Китай Сервисът свърши работа за успех №6 в Лига на нациите Снимка: VNL

Мъжкият ни национален отбор по волейбол направи важна крачка към мечтаното място във финалната осмица на Лигата на нациите.

В Чикаго селекцията на Джанлоренцо Бленджини се наложи над Китай с 3:1 (-22, 14, 20, 20) и запази напълно реални шансовете си за класиране на заключителния турнир в Нинбо.

Началото обаче не предвещаваше лесен мач. Китайците влязоха по-уверено и се възползваха от колебанията на българския сервис и проблемите в посрещане. Постепенно натрупаха аванс, който успяха да съхранят до края на първата част, спечелена на 22.

Снимка: VNL

България отговори с характер. Александър Николов пое отговорността още в началото на втория гейм и със серия мощни сервиси разстрои изцяло организацията на съперника. Националите стабилизираха играта си във всички елементи, а разликата бързо нарасна.

Третата част предложи повече напрежение. Китай дори успя да обърне в своя полза за кратко, но българският тим не се огъна. Симеон Николов се отличи с ключови действия както на блокада, така и от сервис, а включването на Жасмин Величков донесе допълнителна енергия. В решаващите моменти България наложи контрол и затвори гейма при 25:20.

Последната част започна равностойно, но при 12:10 за Китай дойде моментът на Симеон Николов. Разпределителят поведе отбора със серия от силни изпълнения, които обърнаха развоя на гейма. Българите натиснаха съперника от начален удар, а Денислав Бърдаров и Преслав Петков добавиха важни точки в решителната фаза. До края националите не позволиха колебания и след атака на Александър Николов сложиха точка на спора - 25:20.

Снимка: VNL

Победата е шеста за България от началото на турнира и изкачва отбора до осмото място във временното класиране с баланс от шест успеха, четири поражения и 17 точки. Това оставя тима в зоната, която дава право на участие във финалния турнир, макар битката за местата сред най-добрите осем да остава изключително оспорвана.

Силен мач изигра Александър Николов, който завърши с 28 точки, включително четири аса. Денислав Бърдаров също беше сред лидерите с 15 точки и висока ефективност в атака. Като отбор България демонстрира сериозна мощ от сервис, реализирайки 11 директни точки.

Следващото предизвикателство пред националите е срещу домакина САЩ. Срещата е от 0:00 ч. на 19 юли.