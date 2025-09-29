И Роби Уилямс поздрави волейболистите! (ВИДЕО)

Световната музикална сензация Роби Уилямс изнесе невероятен концерт в София, като част от световното си турне.

Той пя на националния стадион "Васил Левски" пред близо 40 000 души, като не пропусна не само да ги зарадва с най-хитовите си песни, а и да... поздрави волейболистите.

По време на едно от изпълненията си британецът се обърна към публиката и призова за аплодисменти за момчетата, които само няколко часа преди това спечелиха сребърните медали от световното първенство по волейбол във Филипините.

Думите на Роби

"Хей, какво направи вашия волейболен отбор на световното първенство?! Невероятно представяне! Поздравявам ви! Нека да аплодираме вашия отбор за достигането до финала и спечелването на сребърните медали", каза Уилямс.

Този призив очаквано предизвика бурна вълна от емоции.

Аплодисменти, подвиквания и скандирания огласиха националния стадион в чест на волейболния тим на България.

Посрещането

Със сигурност атмосферата ще е такава и при прибирането на момчетата във вторник, 30 септември.

Снимка: БГНЕС

Очаква се момчетата и селекционерът Джанлоренцо Бленджини да кацнат в София около 15:00 ч., а около 17:00 да бъдат приветствани в центъра на София.

Генералният спонсор на националния отбор на България по волейбол efbet поздравява целия отбор за страхотната игра и емоция.

